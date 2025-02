Nowa usługa przy wypłatach gotówki z bankomatu, z której trzeba skorzystać

Bank BNP Paribas we współpracy z Planet Cash, udostępnił klientom zupełnie nową (darmową) usługę, niedostępną w żadnej innej instytucji finansowej w Polsce.

Wiele już przeczytaliśmy i usłyszeliśmy w ostatnich miesiącach o paragonach z sieci sklepów Lidla czy Biedronki, które to potrafią mierzyć nawet po 30 cm - czy tego chcemy czy nie, te są w takiej okazałości nam drukowane. Oczywiście, po chwili trafiają do kosza.

Reklama

W przypadku wypłaty gotówki z bankomatów, mamy wprawdzie tę możliwość, iż możemy zadecydować czy chcemy wydrukować potwierdzenie takiej transakcji czy nie. Jednak zwykle ją drukujemy - zwłaszcza przy wpłatach gotówki do bankomatu, to w końcu nasze pieniądze i chcemy mieć jakiś dowód na to, jakby coś z tą wypłatą czy wpłatą poszło nie tak. Jak wszystko się zgadza, najczęściej również i ten papier ląduje w koszu.

Mało ekologiczne i mało praktyczne, stąd pomysł Banku BNP Paribas na nową usługę, dzięki której klienci korzystający z bankomatów Planet Cash, znajdujących się w Centrach Klienta Banku, mogą wybrać elektroniczne potwierdzenie transakcji.

Maciej Chlebowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Sieci w Banku BNP Paribas:

Bank BNP Paribas od lat wprowadza w życie podejście paperless. Dzięki współpracy z Autenti udało nam się przenieść do świata cyfrowego znaczną część obiegu dokumentów. Teraz, razem z Planet Cash, ograniczymy zużycie papieru w bankomatach i wpłatomatach w naszych Centrach Klienta. To kolejny krok w kierunku redukcji naszego wpływu na środowisko naturalne m.in. na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

Jak uzyskać takie e-pokwitowanie wpłaty czy wypłaty gotówki? Wystarczy być w posiadaniu telefonu komórkowego z aparatem i po transakcji zeskanować nim kod QR wyświetlony na ekranie bankomatu. Po zeskanowaniu otrzymamy link, z możliwością pobrania potwierdzenia takiej transakcji - będzie on identyczny w treści jak ten papierowy i posiadający taką samą moc prawną.

Źródło: Bank BNP Paribas.

Stock Image from Depositphotos.