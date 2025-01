W ten weekend z banku nie skorzystasz. Spodziewaj się sporych utrudnień

Przerwy techniczne w bankach stały się normą i są często przeprowadzane, aby sprawdzić działanie wszystkich systemów oraz w razie potrzeby wprowadzić poprawki, na przykład w zabezpieczeniach, by klienci nie stracili dostępu do swoich kont i pieniędzy na długo. W ostatnich miesiącach wiele instytucji przeprowadzało krótkie przerwy, w trakcie których niektóre usługi były niedostępne. Jednak ten weekend zapowiada się jako wyjątkowy. Wiele banków wydało komunikaty informujące o nadchodzących utrudnieniach. Kto może być nimi dotknięty?

Weekend przerw technicznych. Te banki zapowiadają utrudnienia

PKO BP

Od soboty 01.02.2025 od godz. 21:00 do niedzieli 02.02.2025 do godz. 06:00 mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do usług w serwisach internetowych iPKO, iPKO biznes i aplikacjach mobilnych IKO oraz iPKO biznes mobile.

Pekao S.A.

W sobotę 1.02.2025 od godz. 7:00 do 16:00 mogą pojawić się utrudnienia w dostępie do serwisu maklerskiego

Santander

W nocy w niedzielę 2.02.2025 od północy do godz. 4:00 mogą pojawić się utrudnienia w dostępie m.in. do bankowości internetowej, przelewów (zarówno natychmiastowych, jak i Euro Express Elixir), płatności w sklepach internetowych, BLIK, czy kantora Santander.

ING Bank Śląski

W nocy w niedzielę 2.02.2025 od 00:30 do 04:30 nie będzie dostępna opcja zlecenia oraz odbioru przez bank przelewu ekspresowego Express Elixir i przelewu na telefon BLIK czy do innego banku. Natomiast 1.02.2025 w godzinach 07.00 – 16.00 niedostępny będzie moduł Makler w Moim ING.

mBank

W nocy 2.02.2025 od godz. 00:30 do 4:30 nie będzie dostępu do przelewu na telefon BLIK i przelewu ekspresowego, nie będzie też można płacić BLIKIEM. Usługi będą niedostępne zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i na urządzeniach mobilnych.

Bank Pocztowy

W dniu 02.02.2025 w godz. 00:30 do 04:30 w związku z pracami serwisowymi, usługa przelewy na telefon BLIK będzie niedostępna. W poniedziałek 03.02.2025 w godz. 00:00 do 02:00 w związku z pracami administracyjnymi, nie będzie możliwości wykonywania transakcji internetowych kartą z wykorzystaniem usługi 3DSecure.

Z podobnymi problemami mogą się mierzyć klienci innych banków. Ma to związek z pracami technicznymi przeprowadzanymi przez Krajową Izbę Rozliczeniową. W związku z tym mogą pojawić się utrudnienia przy płatnościach natychmiastowych i transakcjach BLIK.

Na szczęście mowa tu o przerwach w godzinach nocnych lub wieczornych, gdzie najczęściej nie przeprowadzamy żadnych transakcji. Warto jednak wziąć pod uwagę komunikaty banków i przygotować się na możliwe utrudnienia.