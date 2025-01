mBank za 2 dni wprowadzi ważne zmiany dla klientów. Wszystko co musisz wiedzieć

Moje cele, to świetny sposób na odkładanie środków na konkretne cele, na przykład na jakiś wyjazd wakacyjny czy planowany zakup jakiegoś produktu.

Reklama

Można to robić na kilka sposobów, na przykład poprzez przekazywanie na ten cel końcówek z wszystkich transakcji zakupowych (zaokrąglenie do pełnych kwot), zdefiniowanie stałej kwoty z przedziału od 3 do 10 zł lub procentu z przedziału od 1 do 15% do każdej transakcji, ewentualnie ustalenie stałej kwoty miesięcznej.

To się na szczęście nie zmieni, ale od 29 stycznia zostaną istotnie ograniczone funkcjonalności Moich celów. Przede wszystkim - wpłaty na konto Moje cele będą możliwe tylko przez zasilenie ze swojego konta w mBank, zdefiniowanego przy zakładaniu celu. Podobnie wypłata z celu, będzie mogła być realizowana na to konto.

Nie będzie więc możliwe zasilanie swoich celów przelewem z innego konta, a także zasilanie przelewami celów bliskich osób. Nie wpłacimy też gotówki na konto Moje cele ani nie wypłacimy z niego gotówki. Jednak, chyba najbardziej dotkliwym ograniczeniem, będzie blokada definiowania stałego zlecenia ze swojego konta mBank na konto Moje cele.

Pocieszające jest jednak to, że macie jeszcze 2 dni na zdefiniowanie takiego stałego zlecenie, bo jak informuje mBank:

Zlecenie stałe (w ramach mBanku) lub przelew z datą przyszłą (w ramach mBanku) zlecone przed 29 stycznia na rachunek Moje cele będziemy realizować jak do tej pory. Pamiętaj! Nie zaksięgujemy przelewu z konta spoza banku na rachunek Moje cele.

Co ważne, to dopiero pierwszy etap zmian w usłudze Moje cele, bank jednocześnie informuje, iż w kolejnym etapie nie będzie możliwe zlecenie żadnego przelewu, również przelewu własnego na Moje cele czy z Moich celów na inne konto.

Ponadto możliwym jest, iż nawet stałe zlecenia, zlecone przed 29 stycznia - w jeszcze bliżej nieokreślonym terminie, również mogą zostać wycofane, o czym bank planuje poinformować klientów w osobnym komunikacie.

Źródło: mBank.