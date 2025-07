PKO BP z ważnym komunikatem. Start już w ten weekend

Bank PKO BP po raz kolejny wystosował komunikat do swoich klientów, w którym informuje o nadchodzących pracach serwisowych. Tym razem mogą pojawić się problemy z dostępem do bankowości internetowej.

PKO Bank Polski poinformował o planowanych pracach serwisowych, które spowodują czasowe utrudnienia w korzystaniu z bankowości elektronicznej. Przerwa techniczna rozpocznie się w sobotę 19 lipca o godzinie 20:00 i potrwa do niedzieli 20 lipca do godziny 05:00 rano. W tym czasie klienci mogą napotkać trudności z dostępem do serwisów internetowych oraz mobilnych aplikacji banku.

Klienci PKO BP odcięci od bankowości internetowej

Jak podkreśla PKO BP, planowane prace mają charakter konserwacyjny i są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów bankowych w przyszłości. W ramach przerwy mogą wystąpić przejściowe problemy z logowaniem do serwisu iPKO, aplikacji IKO, a także z realizacją niektórych operacji online, takich jak przelewy, sprawdzanie salda czy historia operacji.

Warto jednak zaznaczyć, że mimo ograniczeń w bankowości internetowej i mobilnej, płatności kartowe będą działały bez zakłóceń. Oznacza to, że klienci będą mogli swobodnie płacić kartami w sklepach stacjonarnych, punktach usługowych oraz korzystać z bankomatów.

Bank przeprasza za wszelkie niedogodności i apeluje do klientów, aby – jeśli to możliwe – zaplanowali ważne operacje bankowe przed rozpoczęciem przerwy serwisowej, czyli do sobotniego wieczoru. To szczególnie ważne dla osób, które planują przelewy na weekend lub rozliczenia z kontrahentami.

To nie pierwsza tego typu przerwa w PKO BP – instytucja regularnie przeprowadza prace techniczne, mające na celu modernizację infrastruktury i poprawę bezpieczeństwa cyfrowego. Przed każdą z nich bank informuje z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwala klientom na dostosowanie się do utrudnień.

