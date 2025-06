Koniec z kartami płatniczymi? Kolejny bank stawia na inną metodę

Alior Bank dołącza do rosnącego grona instytucji finansowych, które oferują nowoczesne pierścienie płatnicze jako zachętę do otwarcia konta. Nowi klienci, którzy zdecydują się założyć Konto Jakże Osobiste lub Alior Konto z kartą debetową, otrzymają ceramiczny pierścień z funkcją płatności od firmy Tapster całkowicie za darmo.

Alior Bank wprowadza obrączki płatnicze

Promocja wystartowała 18 czerwca 2025 roku i obowiązuje do odwołania. Oferta jest skierowana wyłącznie do nowych klientów, którzy nie posiadali rachunku w Alior Banku w ciągu ostatnich trzech lat. Po otrzymaniu ringu, należy połączyć go z kartą wydaną przez bank za pomocą aplikacji Tapster dostępnej w App Store, Google Play i AppGallery.

Aby otrzymać ring, wystarczy:

Alior Bank to nie jedyny gracz na rynku, który stawia na płatnicze innowacje. Tylko w ostatnich tygodniach podobne akcje promocyjne uruchomili inni dużi gracze sektora bankowego:

Pekao SA rozdaje pierścienie za darmo osobom, które otworzą konto zdalnie,

BNP Paribas organizuje konkurs dla aktywnych klientów, w którym nagrodą są płatnicze obrączki,

mBank oferuje swoim klientom podobne rozwiązanie we współpracy z Wear Pay i Mastercard, jednak tam koszt zakupu pierścienia to 199 zł.

Widać wyraźnie, że banki dostrzegają potencjał technologii płatności zbliżeniowych w formie nowoczesnych, dyskretnych gadżetów. Ceramiczne pierścienie wyglądają jak klasyczna biżuteria, ale pozwalają wygodnie płacić bez konieczności sięgania po kartę czy telefon.

Grafika: depositphotos