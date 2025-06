PKO odcina klientów od aplikacji. I to w środku tygodnia

We wtorek 24 czerwca w godzinach nocnych klienci PKO BP muszą liczyć się z przerwą w działaniu bankowości internetowej i mobilnej. Bank zapowiada prace serwisowe, które spowodują czasowe wyłączenie wielu usług, w tym iPKO, iPKO biznes oraz części funkcji aplikacji IKO.

Aplikacje bankowe są szczególnie narażone na ataki hakerów. W przypadku udanego działania cyberprzestępców, dostęp do środków mogłoby stracić wielu klientów. W związku z tym, jak i biorąc pod uwagę chęć poprawy usług, banki zmuszone są do przeprowadzania regularnych prac serwisowych w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz wprowadzenia nowych usług. Zwykle takie działania zaplanowane są na weekend i to w godzinach nocnych. Tym razem jednak bank PKO BP zapowiedział prace w środku tygodnia

PKO BP zapowiada prace serwisowe

PKO Bank Polski poinformował o zaplanowanych pracach serwisowych, które odbędą się w nocy z poniedziałku na wtorek, 24 czerwca 2025 roku. W godzinach od 01:00 do 02:00 klienci banku muszą przygotować się na czasowe ograniczenia w działaniu kluczowych usług bankowości elektronicznej.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez bank, w trakcie godzinnej przerwy technicznej niedostępne będą zarówno serwis internetowy i telefoniczny iPKO oraz iPKO biznes, jak i aplikacja PKO Junior. Utrudnienia obejmą również aplikację mobilną IKO, choć nadal będzie można za jej pomocą jedynie wypłacać gotówkę z bankomatów i dokonywać płatności BLIKIEM w sklepach stacjonarnych i internetowych. Pozostałe funkcje aplikacji będą wyłączone.

Dodatkowo, wyłączona zostanie funkcja otwartej bankowości (Open Banking), a także możliwość realizowania transakcji internetowych za pomocą opcji „Płacę z iPKO”.

Jak zapewnia bank, wszystkie karty płatnicze będą działać bez zakłóceń w bankomatach oraz w punktach handlowo-usługowych. Klienci, którzy będą dokonywać płatności kartą w internecie, muszą jednak pamiętać, że autoryzacja w systemie 3D-Secure 2 będzie możliwa wyłącznie przy użyciu kodu SMS oraz numeru PIN do karty.