Klienci PKO BP odcięci od płatności. Lepiej przygotuj gotówkę

W poniedziałek, 14 lipca, w godzinach 23:00–00:00 użytkownicy aplikacji mobilnej IKO mogą napotkać utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług – poinformował PKO Bank Polski. Prace serwisowe obejmą m.in. płatności zbliżeniowe telefonem oraz korzystanie z kodów BLIK.

PKO BP. Nie skorzystasz z płatności zbliżeniowych ani Blika

Choć przerwa planowo potrwa zaledwie godzinę, bank zaleca wykonanie ważnych operacji z wyprzedzeniem. Warto pamiętać, że tego rodzaju prace to standardowa praktyka w instytucjach finansowych, mająca na celu zapewnienie najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa użytkowników. Dlatego też są one celowo planowane w godzinach nocnych, kiedy większość klientów nie korzysta aktywnie z aplikacji.

W trakcie prac serwisowych utrudniony lub wręcz niemożliwy będzie dostęp do aplikacji IKO, czyli bankowości mobilnej banku PKO BP. W związku z tym nie będziemy w stanie sprawdzić stanu konta poprzez aplikację. Co więcej, nie będą działać płatności zbliżeniowe, ani kody BLIK. Dobrą wiadomością jest to, że płatności kartami – zarówno w sklepach, jak i bankomatach – będą w tym czasie działać bez zakłóceń. Przerwa dotyczy wyłącznie usług świadczonych w aplikacji IKO.

Warto jednak zwrócić uwagę na sytuacje, które mogą wymagać dostępu do aplikacji właśnie w tych godzinach. Osoby podróżujące w nocy, kierowcy planujący tankowanie na stacjach benzynowych czy klienci korzystający z BLIKa w sklepach mogą zostać zaskoczeni chwilowym brakiem dostępu do funkcji płatności mobilnych. W takich przypadkach najlepiej przygotować się wcześniej do transakcji poprzez zaopatrzenie się w gotówkę.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb