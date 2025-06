PKO BP wprowadza nową funkcję Blika. Skorzystać może każdy klient

PKO Bank Polski przygotowuje się do wdrożenia usługi BLIK Płacę Później, czyli kolejnego rozwiązania z zakresu płatności odroczonych, które już w trzecim kwartale 2025 roku będzie dostępne dla użytkowników aplikacji IKO. Integracja z systemem Polskiego Standardu Płatności to strategiczny krok w rozwoju cyfrowych usług bankowych jednego z największych banków w Polsce.

Płatności odroczone, ale inne

BLIK Płacę Później to usługa umożliwiająca dokonanie zakupów online z odroczeniem płatności nawet do 30 dni, bez dodatkowych kosztów. Dotychczas była dostępna jedynie dla klientów Millennium i VeloBanku, jednak dzięki współpracy z PKO BP liczba potencjalnych użytkowników wzrośnie do ponad 6,5 miliona – co stanowi około 40% wszystkich aktywnych użytkowników Blika w Polsce.

– Zintegrujemy naszą usługę PKO Płacę Później, którą aktywowało już prawie 300 tys. klientów, z rozwiązaniem Polskiego Standardu Płatności. Klienci banku będą mogli płacić odroczonym Blikiem w sposób szybki, intuicyjny i bezpieczny

– tłumaczy Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO BP

.

Nowa funkcjonalność będzie dostępna w aplikacji mobilnej IKO. Klienci, wybierając metodę BLIK Płacę Później podczas zakupów internetowych, zostaną automatycznie przekierowani do aplikacji, gdzie będą mogli sfinalizować płatność lub aktywować usługę.

Usługa będzie dostępna w ponad 20 tysiącach sklepów internetowych, zintegrowanych z największymi operatorami płatności e-commerce, takimi jak PayU, Przelewy24, Tpay, Cashbill, Paymentic czy dpay. Te podmioty odpowiadają łącznie za obsługę ponad 70% internetowego rynku handlowego w Polsce.

Nie oznacza to, że nowe rozwiązanie zastąpi PKO Płacę Później. PKO BP nie tworzy nowego systemu „kup teraz, zapłać później”, lecz rozszerza już istniejące i sprawdzone rozwiązanie PKO Płacę Później o integrację z Blikiem.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb