PKO BP zapowiada wprowadzenie do aplikacji mobilnej iKO dodatkowej warstwy bezpieczeństwa, która ograniczy możliwość dostępu do niej przez niepowołanych użytkowników. Jak działa i co oferuje?

Biometria behawioralna to określenie, które w kontekście bankowości elektronicznej – w tym tej mobilnej – pojawia się w ostatnim czasie dość często. Głównie za sprawą aktualizacji aplikacji bankowych. mBank, ING Bank Śląski, VeloBank, czy BNP Paribas. Wszystkie wprowadziły do swoich usług dodatkowe zabezpieczenie, które polega na uczeniu się naszych zachowań i tego, w jaki sposób posługujemy się smartfonem. Dzięki temu aplikacja "wie", że ma do czynienia z klientem, a nie oszustem, który przejął dostęp do konta. Do tego grona dołącza teraz PKO BP, które zapowiada wprowadzenie biometrii behawioralnej do aplikacji iKO.

Nowe zabezpieczenie chroni konto klienta przed cyberprzestępcami, dzięki sprawdzaniu parametrów urządzenia, z którego klient loguje się do serwisu iPKO i wybranych cech zachowania użytkownika, jak np. tempo i sposób pisania na klawiaturze. Wszystkie te dane są ściśle chronione zgodnie z przepisami RODO i dotyczą jedynie zachowań klienta w iPKO (nie są przetwarzane żadne informacje wprowadzone przez klienta, jak np. dane kontaktowe czy hasło).

Z dodatkowej warstwy bezpieczeństwa klienci PKO BP logujący się do bankowości przez aplikację iKO będą mogli skorzystać już niebawem, a bank będzie informował swoich klientów o nowym zabezpieczeniu powiadomieniem w iKO, wiadomością SMS lub poprzez e-mail.

PKO BP z nowymi zabezpieczeniami w aplikacji. Warto z nich korzystać

Przy okazji warto przypomnieć 10 zasad bezpieczeństwa, na które uwagę zwraca PKO BP w kontekście korzystania z bankowości – zarówno tradycyjnej, jak i internetowej (w tym mobilnej). Bo to w końcu od nas najbardziej zależy bezpieczeństwo naszych danych i pieniędzy, które przechowujemy w banku. Nawet najlepsze zabezpieczenia nie powstrzymają złodziei i oszustów internetowych przed dostaniem się do naszego konta, jeśli świadomie lub nieświadomie udostępnimy dane logowania. Na co więc zwrócić uwagę?

Nie udostępniaj innym swoich danych: loginu, hasła, PESEL-u, danych karty czy BLIKA Nie zgadzaj się, żeby opłacić zakupy poza serwisem ogłoszeniowym (np. OLX, Vinted, Allegro) Nie klikaj w podejrzane np. skrócone linki: w wiadomościach e-mail, SMS lub na komunikatorach (np. WhatsApp, Messenger), nawet jeśli przychodzą od znajomego – to może być niebezpieczne! Nie loguj się do banku przez publiczne WiFi Nie podłączaj dysków zewnętrznych (np. pendrive’ów), jeśli nie masz pewności, że są bezpieczne Ktoś przez telefon podaje się za pracownika banku? SPRAWDŹ GO – poproś o pusha z jego danymi w aplikacji IKO Czytaj dokładnie powiadomienia autoryzacyjne swoich płatności Używaj skomplikowanych i różnych od siebie haseł na kontach Sprawdzaj adres www i certyfikat bezpieczeństwa strony, zanim zalogujesz się do banku lub zapłacisz w internecie Aktualizuj regularnie systemy, aplikacje i przeglądarki. Korzystaj tylko z oficjalnych sklepów z aplikacjami i dostawców oprogramowania

Dodatkowe zabezpieczenia w postaci biometrii behawioralnej z pewnością zwiększą nasze bezpieczeństwo w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej iKO dlatego zachęcamy wszystkich, by z niej skorzystali – lepiej pozwolić jej poznać nasze zachowanie i sposób obsługi komputera niż stracić oszczędności życia.