Mnogość serwisów, które subskrybujemy czy to z filmami i serialami, czy z muzyką sprawia, że zdarza się nam zapomnieć o którymś z nich, z którego akurat w danym miesiącu już nie korzystamy, narażając nas na niepotrzebne wydatki. Okazuje się, że to nie taki jednostkowy problem.

ING Bank Śląski udostępnił nam dzisiaj wyniki badania przeprowadzono na panelu Ariadna, w dniach 22-27 lutego tego roku, na ogólnopolskiej próbie 1054 osób, a z którego to wynika, iż taka sytuacja zdarzyła się już 38% ankietowanych.

Wspominałem na początku tylko o subskrypcjach w serwisach streamingowych z filmami czy muzyką, ale subskrybujemy też usługi w sklepach internetowych czy różnego rodzaju narzędzi IT, niezależnie od wieku. Nawet osoby starsze nie odstają w tym od reszty, no może z wyjątkiem narzędzi IT.

Uogólniając te dane, już 46% Polaków korzysta z różnego rodzaju subskrypcji, a wśród nich 71% użytkowników ma dostęp do 3 produktów lub usług tego typu i wydaje na ten cel do 150 zł. Zapominanie więc o wyłączeniu na czas niektórych z nich, może generować zbyteczne wydatki w naszym budżecie.

Subskrypcje to z jednej strony wygoda, bo pozwalają na automatyczne płatności bez konieczności pamiętania o ich samodzielnym opłacaniu, z drugiej strony to właśnie problem zapominania o nich, poniekąd z tego samego powodu.

Wygodę automatycznych płatności doceniają zwłaszcza młodzi subskrybenci, aczkolwiek też spory odsetek z nich doceniłby funkcję w aplikacji swojego banku, blokującą takie płatności.

Nie bez powodu, bo to wśród najmłodszej grupy badanych jest najwięcej zapominalskich - 48%, czyli niemal połowie zdarzyło się opłacić przynajmniej raz zapomnianą subskrypcję.

ING Bank Śląski przy okazji tego badania przypomina, że rzeczona opcja blokowania płatności za subskrypcje już od jakiegoś czasu udostępniona jest w aplikacji mobilnej Moje ING, której to algorytm identyfikuje już ponad 40 popularnych usług tego typu, opłacanych podpiętą kartą płatniczą.

Powstaje jednak na koniec pytanie, na ile to przydatna funkcja? Skoro zapominamy o danych subskrypcjach, to z dużym prawdopodobieństwem zapomnimy też zablokować płatności za nie. Jednak okazuje się, że akurat w tej aplikacji mamy dostępne też przypomnienia o nadchodzących płatnościach za subskrypcje, więc to już pewnego rodzaju nowość na rynku.

Zwykle,- tak jest w moim banku, o automatycznych płatnościach z podpiętej do usług karty płatniczej informowany jestem dopiero po ich dokonaniu. Nawet w Revolucie, którego wykorzystuje akurat do płatności za subskrypcje, mam tylko opcję ich zablokowania w przyszłości z tym, że właśnie muszę o tym pamiętać, by to zrobić.

Źródło: ING Bank Śląski.

Stock Image from Depositphotos.