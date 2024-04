Pierwszym bankiem, który w ogóle rozpoczął prace nad wprowadzeniem weryfikacji behawioralnej był mBank, i to już w roku 2018: Rewolucja w bezpieczeństwie bankowania - mBank wprowadza biometrię behawioralną.

Później na podobny krok zdecydował się ING Bank Śląski, ostatnio VeloBank, a teraz (po uprzednim jej udostępnieniu w bankowości internetowej GOonline), podobne zabezpieczenie pojawia się w aplikacji mobilnej banku BNP Paribas - GOmobile.

Agnieszka Szopa – Maziukiewicz, prezes Zarządu Digital Fingerprints, Dyrektor Zarządzająca Obszarem IT Grupy BIK:

Weryfikacja behawioralna to innowacyjna ochrona przed cyberatakami. Eliminuje nieuprawnione próby transakcji wykonywane przez oszusta, np. dokonanie przelewu z konta, złożenie wniosku kredytowego. Ochrona behawioralna działa przez cały czas korzystania przez Klientów z bankowości elektronicznej lub mobilnej. Co więcej, charakterystyczny dla każdego klienta model behawioralny podlega ciągłemu uaktualnianiu. Z wiekiem czy z upływem czasu ludzkie zachowanie może się zmieniać, zatem również model będzie się zmieniał razem z nami. To właśnie stanowi o skuteczności profilu behawioralnego, gwarantującego trwałą ochronę Klientów banku. Jestem przekonana, że wdrożone rozwiązanie podniesie trwale bezpieczeństwo cyfrowe Klientów Banku BNP Paribas

Co ważne, zabezpieczenie to w żaden sposób nie ingeruje w to, co wpisujemy na klawiaturze komputera czy na urządzeniu mobilnym, tylko jak. W przypadku komputera, to jest sposób wpisywania na klawiaturze czy korzystania z myszki, a na smartfonie sposób klikania, przewijania ekranu, wpisywania danych czy choćby trzymania smartfona.

W przypadku stwierdzenia odmiennych zachowań podczas korzystania z bankowości internetowej lub mobilnej, bank kontaktuje się z klientem w celu weryfikacji wykonywanej operacji, co skutecznie może zablokować transakcję w przypadku, gdy do naszego konta zalogował się oszust.

Jak włączyć weryfikację behawioralną w GOmobile? Podobnie jak w GOonline, wystarczy po zalogowaniu się do konta, przejść do ustawień profilu i w sekcji bezpieczeństwa włączyć odpowiednią opcję. Oczywiście, tym samym sposobem możemy w każdej chwili tę usługę wyłączyć.

Źródło: Bank BNP Paribas