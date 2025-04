PKO BP ma prezent dla kierowców. Będzie wygodnie jak nigdy!

PKO Bank Polski to jedna z pierwszych w naszym kraju instytucji finansowych, która udostępniła swoją aplikację mobilną w interfejsie samochodowym. Teraz z tej bardzo przydatnej funkcjonalności może skorzystać jeszcze więcej zmotoryzowanych. Dlaczego to takie przydatne i wygodne? Chodzi przede wszystkim o parkowanie.

PKO Bank Polski integruje IKO z Apple CarPlay

Do tej pory, by płacić za parkowanie w IKO z poziomu ekranu samochodowego, trzeba było posiadać smartfon z systemem Android. Wszystko dlatego, że to właśnie z tym systemem PKO BP zintegrował aplikację IKO jako pierwszą. Przyszła jednak pora również na posiadaczy iPhone'ów. Jak donosi branżowy serwis Cashless, pierwsi klienci już mogą korzystać z aplikacji IKO PKO Banku Polskiego za pomocą Apple CarPlay. A to oznacza, że płatność za parkowanie jeszcze nigdy nie była tak prosta.

Płacenie za parkowanie może być banalnie proste. Nie trzeba nawet korzystać ze smartfona

Jak zapłacić za parkowanie przy pomocy IKO w Apple CarPlay? Najpierw trzeba aktywować odpowiednią opcję. Z menu IKO w iPhonie wybieramy Opłaty parkingowe, a następnie CarPlay. Do aktywacji usługi wymagane jest nadanie aplikacji uprawnienia do korzystania z lokalizacji smartfona.





Jeszcze nie wszyscy mogą skorzystać

W serwisie Cashless czytamy, że do skorzystania z IKO w CarPlay wymagana jest aplikacja PKO Banku Polskiego w wersji 3.167. Klienci banku donoszą jednak, że nie u wszystkich pojawiła się nowa opcja, mimo zaktualizowania aplikacji do najnowszej wersji. Wygląda na to, że funkcjonalność wdrażana jest systematycznie i niektórzy będą musieli poczekać nieco dłużej.

Aplikacja IKO to chyba największy wabik na klientów, jakim obecnie dysponuje PKO BP. Wraz z dodaniem nowej funkcjonalności przynęta będzie jeszcze bardziej kusząca.

Źródło: Cashless