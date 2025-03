PKO BP w ofensywie. Wkrótce pożałujesz, że nie masz tam konta

Coraz więcej instytucji chce nie tylko sprzedać swój produkt konsumentom, ale także zagwarantować sobie ich powrót. Dlatego też jesteśmy ostrzeliwani zewsząd różnymi programi lojalnościowymi typu kup kilka hot dogów, a następnego dostaniesz gratis.

Zbieranie w ten sposób punktów ma zachęcić klientów do powrotu do jednego miejsca. Najwidoczniej działa to nie tylko w przypadku jedzenia, czy odzieży, ale także w finansach, gdyż wszystko wskazuje na to, że PKO BP otworzy własny program lojalnościowy.

PKO BP z własnym programem lojalnościowym

Jak poinformował portal Cashless, PKO BP zgłosił się do Urzędu Patentowego. Celem tego przedsięwzięcia było zgłoszenie znaku słownego "PKO Punkty", co jest wystarczającą sugestią, że bank jest zainteresowany otworzeniem własnego programu lojalnościowego, w ramach którego klienci będą mogli zbierać punkty i wymieniać je na różnego rodzaju nagrody. Jakie? Tego jeszcze nie wiadomo.

Okazało się, że biuro prasowe banku nie jest jeszcze gotowe na odpowiadanie na pytania związane z nową inicjatywą, gdyż jest ona na jeszcze bardzo wczesnym etapie rozwoju. Z kolei sam opis w Biuletynie Urzędu Patentowego niewiele nam mówi o nowej usłudze. Wynika jednak z niego, że może chodzić właśnie o program lojalnościowy.

Warto zaznaczyć, że nie byłby to pierwszy raz, gdy banki oferują programy lojalnościowe. W Pekao klienci mogą skorzystać z Mastercard Bezcenne Chwile, gdzie otrzymujesz nagrody dzięki płatnościom w punktach handlowo-usługowych w Polsce oraz za zakupy internetowe. Z kolei Velobank zaproponował program Velokorzyści, w ramach którego każda podstawowa czynność na koncie jest nagradzana punktami. Płacisz kartą? Otrzymujesz punkt. Dostałeś wypłatę na konto? Kolejnych dziesięć. A za konkretną ich sumę można otrzymać atrakcyjne nagrody.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb