PKO ostrzega: taki przelew nie przejdzie

Kilka dni temu pisaliśmy o możliwych problemach z dostępem do niektórych usług PKO, takich jak IKO i iPKO, których powodem były konieczne prace techniczne. Teraz przychodzimy z informacją o kolejnych utrudnieniach dla klientów polskiego banku – tym razem sprawa dotyczy przelewów zagranicznych.

Przelewy utrudnione z powodu sankcji i mechanizmów kontrolnych

PKO przypomniało dziś o sankcjach, nałożonych na Rosję i sojuszniczą Białoruś w związku z agresją na Ukrainę. Na oficjalnej stronie polskiego banku pojawił się wpis informacyjny o zasadach realizacji przelewów oraz operowania płatności we wszystkich walutach do i z wybranych banków rosyjskich oraz białoruskich. Najistotniejszą wiadomością jest to, że przelewy przychodzące i wychodzące we wszystkich walutach do banków rosyjskich i białoruskich z tej listy zostały zablokowane z powodu sankcji. PKO dodało też, że nie obsługuje przelewów przychodzących i wychodzących w RUB z innych banków.

Są też ważne informacje dla klientów z Ukrainy. Mogą wystąpić problemy z realizacją płatności z powodu większej liczby mechanizmów kontrolnych lub odrzucenia transakcji przez pośredniczące banki albo zagranicznych regulatorów. Taki stan rzeczy będzie obowiązywał przez czas nieokreślony – zapewne do zakończenia działań wojennych za naszą wschodnią granicą.

Stock image from Depositphotos