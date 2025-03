PKO BP odcina klientów od strony. Z IKO też będą problemy

Bank PKO wydał komunikat, w którym informuje klientów o możliwych problemach z dostępem do niektórych usług. Powodem jak zwykle są prace serwisowe

Prace techniczne są standardową procedurą, która jest konieczna, by zapewnić klientom płynność działania infrastruktury, jej niezawodność oraz bezpieczeństwo transakcji. Niestety, w trakcie ich trwania najczęściej część usług staje się niedostępna lub mogą wystąpić pewne problemy podczas próby skorzystania z nich. Tak będzie również w tym przypadku. PKO BP ogłosił prace serwisowe, które odbędą się w ten weekend.

Reklama

PKO BP zapowiada prace serwisowe. Będą problemy z IKO i iPKO

W najbliższy weekend klienci PKO Banku Polskiego mogą napotkać trudności w dostępie do niektórych usług bankowych. Instytucja zapowiedziała przeprowadzenie zaplanowanych prac technicznych, które obejmą aplikacje mobilne i internetowe.

Według oficjalnego komunikatu PKO BP, prace rozpoczną się w sobotę 15 marca 2025 roku o godzinie 21:00 i potrwają do niedzieli 16 marca do godziny 06:00. W tym czasie użytkownicy mogą doświadczyć chwilowych problemów z dostępem do aplikacji IKO i iPKO biznes oraz serwisów internetowych iPKO i iPKO biznes.

Szczególną uwagę zwrócono na aplikację mobilną IKO, która w godzinach 00:00-04:00 będzie całkowicie niedostępna. Oznacza to, że w tym przedziale czasowym klienci nie będą mogli zalogować się do aplikacji, wykonywać przelewów czy zarządzać swoimi finansami mobilnie.

Dobrą wiadomością jest to, że płatności kartami będą działać bez zakłóceń, co oznacza, że klienci nadal będą mogli dokonywać zakupów w sklepach i korzystać z bankomatów. Bank jednak zaleca, aby wszelkie istotne transakcje zaplanować z wyprzedzeniem, aby uniknąć ewentualnych komplikacji.

Grafika: Kamil Świtalski / Antyweb