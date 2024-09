Polacy znowu robieni w balona. Chodzi o klientów PKO BP

PKO BP jako jedne z największych banków w Polsce jest łakomym kąskiem dla cyberprzestępców. Internetowi oszuści wykorzystują rozpoznawalność marki przedsiębiorstw finansowych i agencji rządowych, by wzbudzić zaufanie potencjalnych ofiar i zdobyć dostęp do ich danych lub pieniędzy. Warto mieć to na uwadze podczas przeglądania Internetu.

Dobrą manierą jest zawsze samodzielne wpisywanie adresu strony naszego banku. Szczególnie ważne jest, by nie wpisywać swoich danych, gdy do formularza zostaliśmy odesłani przez stronę trzecią. Starszym członkom rodziny korzystającym z internetowej bankowości możemy pomóc poprzez dodanie właściwej domeny banku do paska skrótów.

Atak na klientów PKO BP

Zespół CSIRT KNF, zajmujący się reagowaniem na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem w sektorze finansowym, wydał ostatnio ostrzeżenie skierowane do klientów banku PKO BP. Ostrzeżenie zostało opublikowane na oficjalnym profilu na Twitterze i dotyczy zagrożenia ze strony fałszywych stron internetowych, które podszywają się pod serwis bankowy PKO BP. Wprowadzenie danych logowania na tego rodzaju fałszywej stronie może prowadzić do utraty danych, a nawet środków finansowych zgromadzonych na kontach bankowych.

Ostrzeżenie to jest reakcją na wzmożone działania cyberprzestępców, którzy coraz częściej wykorzystują techniki phishingowe do wyłudzania danych osobowych i finansowych od nieświadomych użytkowników. Oszuści tworzą fałszywe strony internetowe, które do złudzenia przypominają oryginalne witryny banków. Po wprowadzeniu loginu i hasła, dane te trafiają bezpośrednio do cyberprzestępców, którzy następnie mogą dokonać kradzieży środków z konta bankowego ofiary.

W dobie coraz częstszych ataków phishingowych ostrzeżenie CSIRT KNF przypomina, jak istotne jest zachowanie cyberhigieny i nieustanna czujność w sieci. Zespół poinformował, że w samym sierpniu udało im się zgłosić 879 fałszywych reklam i ponad 3103 niebezpieczne domeny, w tym te nawiązujące do fałszywych inwestycji.

Grafika: depositphotos