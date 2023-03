PKN Orlen nie lubi swojej nazwy. Zmiana jeszcze w tym roku

Daniel Obajtek - szef PKN Orlen w wywiadzie dla serwisu ISBnews stwierdził, że nazwa PKN Orlen powinna być zmieniona i być może nastąpi to jeszcze w tym roku. Wszystkiemu winne są trzy pierwsze litery PKN, które są skrótem od Polski Koncern Naftowy. A jak od dawna wiadomo, Orlen ma w swoim portfolio dużo więcej niż przemysł naftowy. Jak mówi prezes firmy nazwa ta nie pasuje do dzisiejszych realiów. W wypowiedzi dla ISBnews czytamy:

Analizujemy możliwość zmiany nazwy spółki, bo słowo 'naftowy' powinniśmy urealnić. Nie wpłynie to natomiast na brand Orlen, który posiada konkretną, znaczącą wartość marketingową. Mogę zapewnić, że logotyp firmy pozostanie bez zmian

PKN Orlen z nową nazwą. Czas na zmiany

Źródło: PKN Orlen

Silna, nowoczesna i multienergetyczna. Taka ma być firma zarządzana przez Daniela Obajtka i jak mówi jej prezes, staje się to dzięki m.in. połączeniu z Grupą Lotos i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG). Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, w samym tylko 2022 roku polski koncern mógł pochwalić się blisko 280 mld zł przychodów ze sprzedaży. Szacuje się, że do 2030 r. wynik ten znacznie wzrośnie. A kiedy możemy się spodziewać zmiany nazwy i na co możemy liczyć? Tego Daniel Obajtek nie zdradza. Prezes PKN Orlen podkreśla jednak, że może to nastąpić jeszcze w tym roku, a nazwa może jedynie porzucić PKN i zostać jedynie przy nazwie Orlen, która już teraz jest marką samą w sobie. Ruch ten będzie wymagał zgody walnego zgromadzenia. Szef koncernu zapewnia jednak, że dotychczasowe logo nie zostanie zmienione.

