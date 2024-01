Pixel Watch 3 w dwóch rozmiarach, Google wysłucha próśb klientów

Google coraz mocniej stawia na rozwój swojej oferty produktowej. Na początku był to tylko smartfon - Pixel. Dzisiaj w ofercie są 3 modele w trzech różnych segmentach cenowych. Do tego dochodzi tablet, słuchawki oraz zegarek. I wygląda na to, że jesienią ten ostatni również doczeka się nowej wersji.

Pixel Watch 3 w dwóch rozmiarach

Serwis 9to5Google powołując się na własne źródła twierdzi, że trzecia odsłona zegarka Pixel Watch będzie dostępna w dwóch wariantach. Google zamierza posłuchać swoich klientów, którzy chcieliby nosić na nadgarstku zegarek większy niż Pixel Watch o średnicy 41 mm. Większą wersję pewnie chętniej wybieraliby mężczyźni. Praktycznie wszyscy producenci smartwatchy, począwszy od Garmina, przez Apple, a na Samsungu kończąc mają w swojej ofercie zegarki o rozmiarach od 41 do nawet ponad 50 mm, więc jest to z pewnością segment warty zagospodarowania. Większy zegarek to nie tylko możliwość użycia ekranu o większej przekątnej, ale także większa bateria i potencjalnie możliwość zamontowania większej liczby czujników.

Po tym jak Google przejął Fitbita, rozwój serii Pixel Watch ma jeszcze więcej sensu i wygląda na to, że gigant zamierza z tych możliwości skorzystać. Nie jest jeszcze jasne jak duży może być większy model i co faktycznie zaoferuje, ale znając życie nie będziemy musieli długo czekać na kolejne przecieki. W poprzednim roku praktycznie wszystko o nowych produktach Google wiedzieliśmy już kilka miesięcy wcześniej. Jeśli Pixel Watch 3 faktycznie ma być dostępny w dwóch rozmiarach, to niedługo powinno to zostać potwierdzone. Dobrą okazją może być wiosenna konferencja Google I/O.

Jeszcze za wcześnie aby wspominać o tym jakie różnice w funkcjonalności obu zegarków mogą występować, ale biorąc pod uwagę jak to wygląda u konkurencji, takich zmian może być całkiem sporo. Począwszy od dłuższego czasu pracy na baterii, przez większy ekran, a na całkiem innym designie kończąc. Biorąc pod uwagę jak Google w ostatnich latach rozbudowuje swoje portfolio produktowe, byłby to całkiem naturalny krok.

źródło: 9to5Google