Pixel Watch 3 powinien zadebiutować jesienią, wraz z nowymi smartfonami Google. Nie przeszkadza to jednak w tym aby jego rendery pojawiły się w sieci już teraz i wygląda na to, że zmian względem poprzednika nie będzie zbyt wiele.

Tak wygląda Pixel Watch 3

Czas mija nieubłaganie i w tym roku dostaniemy już trzecią wersję zegarka Pixel Watch. Google nie szykuje żadnej rewolucji, design nowego modelu ma być bardzo podobny do poprzednika. Dostaniemy zatem bezramkową, szklaną obudowę z wyświetlaczem o przekątnej 1,2 cala. Rozmiary samego zegarka mają być jednak nieco mniejsze, co zapowiada węższe ramki wokół ekranu. Różnica jest jednak tylko kosmetyczna, bo zamiast średnicy 41 mm, nowa obudowa ma mieć wymiary 40,79 x 40,73 mm. Znacznie większa zmiana dotyczy grubości, bo nowy Pixel Watch 3 zyska niemal 2 mm. Teraz ma mieć 14 mm, zamiast wcześniejszy 12,3 mm.

Trudno w tej chwili powiedzieć skąd wynika większa grubość. Według wcześniejszych przecieków zegarek ma mieć baterię o pojemności 307 mAh, czyli zaledwie o 3 mAh większą niż Pixel Watch 2. Nie wydaje się to za bardzo usprawiedliwiać większych rozmiarów. Istnieje podejrzenie, że nowy zegarek zyska jakieś dodatkowe sensory, ale póki co to tylko spekulacje. Pewne jest natomiast, że będzie działał na platformie WearOS i podobnie jak poprzednik zostanie wyposażony w jeden przycisk/pokrętło. Trudno zatem powiedzieć jak Google będzie chciało zachęcić klientów do zmiany na nowszy model.

W przygotowaniu podobno jest też model Pixel Watch 3 Pro, który ma być nieco większy, co zapewne przełoży się również na wielkość baterii. Na temat tej wersji nie wiadomo jeszcze jednak zbyt wiele. Trudno w tej chwili powiedzieć czy może zaoferować coś więcej niż tylko dłuższy czas pracy. Taki ruch Google zapewne jednak nikogo by nie zdziwił. Apple Watch Ultra cieszy się sporą popularnością i Google z pewnością ma chrapkę na część tego rynku. Pytanie tylko czy będzie w stanie zaoferować konkurencyjną funkcjonalność. Póki co się na to nie zapowiada.

źródło: 91mobiles