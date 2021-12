Folder zamknięty na tajne zdjęcia

Folder zamknięty (Locked Folder) trafił na smartfony Pixel w październiku. Google obiecało wtedy, że dostaną go wszyscy użytkownicy Androida i ta obietnica się właśnie spełnia. Jest to nic innego jak aktualizacja dla aplikacji Zdjęcia Google, która jednak wygląda jakby była aktywowana po stronie serwera. Jest to o tyle dziwne, że to rozwiązanie stricte lokalne. Zdjęcia i filmy, które umieścicie w Folderze zamkniętym zostaną skasowane z chmury i dostęp do nich będzie możliwy tylko na waszym urządzeniu. Co więcej będzie on chroniony hasłem lub odciskiem palca, w zależności od tego z jakiego zabezpieczenia korzystacie na swoim smartfonie. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli stracicie urządzenie albo wyzerujecie je bez uprzedniej kopii, to pliki zapisane w tym folderze zostaną stracone bezpowrotnie. Tak samo będzie jeśli odinstalujecie aplikację Zdjęcia Google.

Nowa funkcja zaczyna się pojawiać na pierwszych smartfonach Samsunga oraz OnePlus. I faktycznie dzisiaj dostałem powiadomienie na swoim OnePlus 7T, które zachęciło mnie do skonfigurowania Folderu zamkniętego. Nie ma w tym nic trudnego, w zasadzie trzeba tylko kilka razy kliknąć i zaakceptować ryzyko utraty danych, o którym wspominałem w akapicie powyżej. Folder zamknięty znajdziecie w aplikacji Zdjęcia przechodząc do Biblioteki i dalej do menu Narzędzia. Aby uzyskać dostęp do szyfrowanej zawartości folderu trzeba się autoryzować przy pomocy odcisku palca lub kodu.

Gdy już otworzycie folder pojawi się informacja, że nic jeszcze w nim nie ma i przycisk, który pozwala wybrać zdjęcia i filmy z naszej biblioteki, które mają być tutaj przeniesione. Jest to równoznaczne z tym, że znikną całkowicie z naszej publicznej biblioteki zdjęć oraz skasowane zostaną ich kopie w chmurze Google. Przydatna funkcja, jeśli pokazujecie zdjęcia znajomym i nie chcecie aby jakaś prywatna fotografia nagle pojawiła się w albumie. Google na prezentacji ukrywał zdjęcia małego szczeniaczka przed dziećmi, ale podejrzewam, że większość z nas może chcieć ukryć nieco innego rodzaju fotografie ;-). Szczególnie powinni z tej opcji skorzystać niektórzy celebryci, których nagie zdjęcia czasami krążą po internecie ;-).

Folder zamknięty trafi też do aplikacji Zdjęcia Google na iOS, ale dopiero w przyszłym roku. Na tej stronie Google możecie też więcej przeczytać na temat tej funkcji, w tym między innymi jak robić zdjęcia prosto do folderu zamkniętego.