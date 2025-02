Pixel ujawniony przed premierą! Ten szczegół to HIT

Mimo braku oficjalnej zapowiedzi, dzięki licznym przeciekom, w tym najnowszemu wideo, znamy już niemal każdy szczegół nadchodzącego Pixela 9a. Google tradycyjnie pójdzie drogą oferowania flagowych rozwiązań w bardziej przystępnej cenie. Spodziewamy się więc procesora Tensor G4, do 8 GB RAM-u, ekranu OLED z 120Hz oraz unikalnego czystego Androida i funkcji AI charakterystycznych dla linii Pixel.

Reklama

Pixel 9a - wygląd, specyfikacja, aparaty

Oczywiście, niższa cena wymaga kompromisów. Najnowszy przeciek, w postaci krótkiego filmu, który pojawił się i zniknął z sieci, ujawnia ważne zmiany w konstrukcji telefonu. Materiał wideo, udostępniony przez Shane'a Craiga, pokazuje, że tym razem modyfikacje dotknęły niemal wszystkie elementy. Na filmie nie widać ekranu Pixela 9a, jednak możemy zobaczyć tylny panel w kolorze Obsidian. W porównaniu z poprzednimi modelami, 7a i 8a, wygląda on na mniej luksusowy.

Chociaż poprzednie generacje również miały pewne ograniczenia pod względem materiałów i wykonania, nie były one tak oczywiste. Z drugiej strony, niektóre źródła sugerują, że mimo mniej imponującego wyglądu, Pixel 9a oferuje "nokiowską" estetykę plastiku, dającą przyjemne odczucie w dotyku.

Najciekawszą, moim zdaniem, zmianą jest brak charakterystycznej "wyspy" na aparat. Pixel 9a będzie miał płaski tył z delikatnie wystającym modułem aparatu. Oznacza to, że telefon będzie stabilnie leżał na płaskiej powierzchni. Zniknięcie "wyspy" to znacząca zmiana w porównaniu z poprzednimi modelami Pixel z serii A i wygląda na to, że Google postawił na minimalistyczny design. Na marginesie dodam, że nawet mi sie to podoba.