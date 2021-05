Oto Google Pixel 6 Pro! Przeciek zdradza zupełnie nowy wygląd i nie tylko

Czujne oko dostrzeże pewną różnicę – Pixel 6 Pro ma posiadać jeszcze jeden obiektyw, czyli w sumie do dyspozycji będą aż trzy. Niestety, nie wiemy, jakiego rodzaju będzie to dodatkowa kamera, ale warto zaznaczyć, że po raz pierwszy Google zdecyduje się na taki zestaw. Jak wspomniałem, dotyczy to jednak tylko modelu Pro, co tłumaczyłoby zmianę nazewnictwa przez Google – określenie XL odnosiło się tylko do większych rozmiarów urządzenia, a Pro sugeruje, że mamy do czynienia z dodatkowymi atutami urządzenia.

Duże zmiany na zewnątrz i w środku Pixela 6