Odwracana kamera pod ekranem. Nowy patent Xiaomi zaskakuje

Obracany o 180 stopni aparat fotograficzny ukryty pod ekranem

Xiaomi od lat zdobywa serca użytkowników smartfonów z całego świata. Zaczynali od niskiej i średniej półki cenowej oferując często więcej niż konkurencja. Obecnie firma ma cały zestaw sprzętów, w każdy segmencie — a ich flagowce kosztują więcej niż iPhone, który od lat pozostaje wyznacznikiem drogiego smartfona. Ale by nigdy nie pozostać w tyle, firma cały czas dba o rozwój i przedstawia nowe projekty. Dwa lata temu był to koncept Mi MIX Alpha, kilka tygodni temu głośno zrobiło się o składanym smartfonie od Xiaomi, a teraz internet huczy od wieści na temat nowego patentu.

W lutym ubiegłego roku Xiaomi złożyło podanie o patent na obracany aparat, który będzie działał spod ekranu. O co chodzi? Otóż wysokiej jakości obraz oferowany przez tylną kamerkę będzie także dostępny do selfie. Nie jest to pierwsza próba zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości obrazu do zdjęć i wideo przy korzystaniu z przedniego ekranu smartfona, ale dotychczas wszystkie korzystały ze specjalnych mechanizmów zewnętrznych pozwalających obrócić aparat. Tutaj całość miałaby dziać się bez takich konstrukcji (potencjalnie łatwych to uszkodzenia) — zamiast tego wszystko działoby się we wnętrzu urządzenia, a w przypadku przedniego aparatu smartfony oferowałyby zdjęcia robione spod ekranu.