Google Pixel Watch na renderach

O zegarku Google mówiło się już od 2018 roku, ale do dzisiaj projekt ten nie ujrzał światła dziennego. Wygląda na to, że podobnie jak OnePlus, Google nie było w stanie stworzyć zegarka, który spełniłby wszystkiego oczekiwania. Teraz ma się to jednak zmienić, choć na Pixel Watch będziemy musieli poczekać prawdopodobnie aż do października 2021 roku. Wygląda jednak na to, że będzie warto bo na pierwszych renderach zegarek z okrągłą kopertą i praktycznie bezramkowym wyświetlaczem prezentuje się świetnie.

W najnowszych odcinku Front Page Tech możecie zobaczyć nie tylko kilkanaście renderów zegarka Google, ale też posłuchać co ma zaoferować. Jon Prosser utrzymuje, że widział zdjęcia gotowego produktu, ale został poproszony aby ich nie publikować, dlatego postanowił stworzyć rendery, które mają wiernie odzwierciedlać faktyczny produkt. Nie wiemy co prawda jak duży jest wyświetlacz, ale bloger wspomina, że dostępne będzie przynamniej 20 różnych pasków, a także odświeżone UI, za które odpowiada nowa wersja Wear OS. Premiera będzie miała prawdopodobnie miejsce podczas konferencji Google I/O, ale jak już wspominałem do sprzedaży trafi dopiero pod koniec roku.

Zegarek Google Pixel Watch to tylko kwestia czasu biorąc pod uwagę, że praktycznie każdy liczący się producent smartfonów ma takie urządzenia w swojej ofercie. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie te urządzenia mają swoje wady, począwszy od krótkiego czasu pracy na baterii, a na technicznych brakach skończywszy. Jeśli Google udałoby się połączyć długi czas pracy w trybie zegarka z możliwością płatności zbliżeniowych, to znacznie zbliżyłby się do ideału. Ale póki co to tylko spekulacje.