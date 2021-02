Google Pixel 5a, czyli odgrzewany Pixel 4a 5G

Naczelny dostawca plotek dotyczących smartfonów, Steve Hemmerstoffer aka OnLeaks opublikował pierwsze rendery smartfona, którym ma być właśnie Google Pixel 5a. Seria z dopiskiem „a” to modele pozycjonowane niżej niż flagowy produkt, ale przez to również wyraźnie tańsze. Pixel 4a w dniu premiery kosztował 350 USD, podczas gdy model 4a 5G niespełna 500 USD. W czasach gdy flagowce kosztują po 1000 USD, to całkiem sensowne kwoty. Tym bardziej, że dostajemy za nie całkiem niezły sprzęt, z nieco tylko wolniejszym procesorem, ale nadal ze świetnym ekranem OLED i bardzo dobrymi aparatami.

Nie inaczej będzie w przypadku model 5a, który powinien trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Według Steve’a będzie to praktycznie kopia modelu Pixel 4a 5G, wyposażona w nieco tylko lepszy SoC – Snapdragon 732G, który posiada 2 wydajne rdzenie Kryo 470 Gold oraz 6 wolniejszych Kryo 470 Silver podkręconych o 100 MHz względem 730G. Poza tym nic się nie zmieni, nadal mamy modem LTE X15 oferujący przepustowość 800 Mbps, wsparcie dla WiFi 6 oraz dodatkowy modem 5G.