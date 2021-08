Patryk Vega nie zamierza rozstać się z marką Pitbull. Na jesień zapowiada premierę nowego filmu, którego zwiastun dziś opublikowano. Ma to być powrót do korzeni serii.

Pitbull to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek filmowych w naszym kraju. Serial TVP do dziś uważany jest za jeden z najlepszych kryminałów, a i kinowe filmy cieszyły się dobrą opinią i popularnością. To drugie towarzyszyło ostatnim odsłonom, ale oceny spadły. "Pitbull. Ostatni pies" z 2018 roku może pochwalić się średnią około 6,6 na Filmwebie, co nie jest katastrofalnym wynikiem, ale o pełnej satysfakcji wśród widzów trudno mówić. Pytanie, czy tym razem Patryk Vega zdoła osiągnąć to, co obiecuje.

"Pitbull" nie posiada żadnego podtytułu, co jest oczywistym nawiązaniem do filmu z 2005 o tym samym tytule. Wracamy do korzeni, co pokazuje obsada i fabuła. Ponownie skupimy się na postaciach Andrzeja Grabowskiego i Przemysława Bluszcza. Zabraknie natomiast Marcina Dorocińskiego. Obserwując zawartość zwiastunu nie sposób nie wywnioskować, że będzie to kolejny film Patryka Vegi oparty o te same schematy. Jeśli tak nie jest, to oznaczałoby, że przygotowanie zwiastunów dla jego nowych filmów powinien przejąć ktoś inny, bo dają one poczucie złudzenia, że niewiele się zmieniło.

Pitbull to powrót do korzeni. Nie tylko pod względem tytułu

Odnośnie fabuły, akcja filmu będzie rozgrywać się dwutorowo, bo będziemy śledzić dwie linie czasu. Cofniemy się w czasie, by zobaczyć Gebelsa sprzed kilkunastu lat, a oglądane wydarzenia będą oczywiście powiązane z tym, jakie wyzwania staną przed nim obecnie. Oficjalny opis filmu brzmi:

Kiedy podłożony na stacji paliw ładunek wybuchowy zabija policyjnego sapera, komendant główny policji przydziela do sprawy Gebelsa z wydziału ds. zabójstw. Śledztwo prowadzi go na trop przestępcy ze zbrojnego ramienia grupy Pershinga - konstruktora bomb i porywacza, stojącego za dziesiątkami zamachów w Polsce i ponad setką porwań w całym kraju. Konfrontacja bandyty i psa przeradza się w regularną wojnę. Od tych wydarzeń mijają lata. Znany z serialu syn Gebelsa, Jarek, który jest studentem informatyki na politechnice, wraz z kolegami znajduje ryzykowny sposób na szybki zarobek i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna dokonywać włamań do willi bogatych ludzi. Pech chce, że którejś nocy wybiera niewłaściwy dom, a Gebels staje przed sytuacją bez wyjścia, w której musi wsadzić własne dziecko do więzienia. Może być policjantem, który aresztuje przestępcę. Albo ojcem, który uratuje dziecko.

W obsadzie, oprócz wymienionych Grabowskiego i Bluszcza, znaleźli się: Sebastian Dela, Tomasz Dedek, Dawid Czupryński, Damian Białas, Natan Gołębiewski, Dominik Gorbaczyński, Jan Hrynkiewicz, Justyna Karłowska, Michał Karmowski, Szymon Kukla, Michał Kurek, Leonardo Marques, Julia Michalewska, Andrzej Młynarczyk, Maksymilian Wesołowski, Aneta Zając, Michał Zbroja i mistrz świata organizacji UFC – Jan Błachowicz

Zwiastun Pitbull (2021) - data premiery

"Pitbull" wejdzie na ekrany jeszcze w tym roku. Premierę zaplanowano na 11 listopada, co jest dość wymowne. Pojawiają się jednak obawy, że do premiery nie dojdzie, ze względu na widmo kolejnych lockdownów i tymczasowego zamknięcia kin. Te wznowiły działalność stosunkowo niedawno, więc byłby to dla nich spory cios, tym bardziej, że wielokrotnie przekonywaliśmy się o tym, jak polskie tytuły są silne w lokalnym box office. Udowodniły to poprzednie filmy Patryka Vegi, które oglądają miliony Polaków. Czy tym razem będzie podobnie?