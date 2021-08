Dawno nie widziałem tak dobrego zwiastuna filmu Patryka Vegi. Chociaż ostatnimi filmowymi zajawkami popularny reżyser zawiesił poprzeczkę tak nisko, że naprawdę nie trzeba było zbyt wiele czarować żeby jej dosięgnąć. Ale i tak zaskoczenie jest spore, bo ten trailer jest po prostu w porządku - zobaczcie sami.

Pitbulli Vega ma już na swoim koncie kilka i umówmy się - te ostatnie raczej nie zachwycały. Obawiam się, że ten nowy nie będzie lepszy, no ale do listopada zawsze można mieć nadzieję. Niepotrzebne zamieszanie wprowadza natomiast tytuł, bo póki co film nazwano Pitbull (2021), co sugeruje...remake? No chyba, że jeszcze przed premierą dostanie podtytuł - jeśli tak, to jaki obstawiacie? Cieszy mnie, że tym razem (chyba) Patryk Vega nie będzie próbował zrobić kolejnego filmu opartego na rzekomych prawdziwych wydarzeniach, co na pewno wyjdzie obrazowi na dobre.

Film będzie miał swoją premierę w łatwą do zapamiętania datę - 11 listopada 2021 roku. Wiecie, tak żebyście nie zapomnieli, choć przecież nie ma z nią żadnego związku.

Na zwiastunie widać część obsady aktorskiej, w tym Andrzeja Grabowskiego, Małgorzatę Korzuchowską (występują u Vegi regularnie), Darię Widawską i naszego polskiego mistrza UFC w wadze półciężkiej - Jana Błachowicza. Ciekawe czy przyciągnie do kin większą grupę osób, choć Vega raczej nie ma problemów z zainteresowaniem widzów swoimi filmami. Tu dodatkowo mamy znane "uniwersum" i w pewnych kręgach kultowy tytuł, więc na pewno dodatkowo zachęci ludzi do odwiedzenia kinowej sali. O ile oczywiście te będą w listopadzie otwarte, jeśli nie - to pewnie nowy Pitbull wyląduje na którejś z platform streamingowych, strzelam że najprędzej na Netfliksie.

Jesteście zainteresowani, czy macie już dość tej masówki od Vegi?