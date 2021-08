Legion samobójców: The Suicide Squad - kino

Jeśli wydaje Wam się, że już o tym tytule słyszeliście, to macie rację - "Legion samobójców" wraca do kin, ale to zupełnie inna produkcja. Warner Bros. postanowiło oddać tytuł Jamesowi Gunnowi od "Strażników galaktyki", by ten odczarował antybohaterów DC. Efekty jego pracy są zaskakująco udane i to może być jedna z ciekawszych premier sierpnia w kinach. Widzieliśmy przedpremierowo, więc możecie już przeczytać naszą recenzję "Legion samobójców: The Suicide Squad".

W kinach od 6 sierpnia.

Free Guy - kino

Ryan Reynolds lubuje się w takich szalonych i prześmiewczych rolach, a wcielenie się w bohatera gry komputerowej, któremu przyjdzie się sprawdzić jako superbohater, wydaje się idealnym wyborem. Najeżona efektami specjalnymi produkcja nie będzie raczej zbyt wymagającym intelektualnie widowiskiem, ale no właśnie... zapowiada się jako znakomity seans będący źródłem sporej frajdy.

W kinach od 13 sierpnia.

Wiedźmin: Zmora Wilka - Netflix

Netflix rozbudowuje swoje uniwersum oparte na książkach Andrzeja Sapkowskiego i w oczekiwaniu na 2. sezon "Wiedźmina" będziemy mieli szansę zapoznać się z historią Vesemira. To właśnie pierwszy wiedźmin będzie głównym bohaterem filmu animowanego debiutującego na Netfliksie w tym miesiącu. Producentem i scenarzystą filmu jest Beau de Mayo, współproducentami są Lauren Schmidt Hissrich oraz Kwang Il Han ze Studia Mir, który jest także reżyserem filmu.

Premiera na Netflix już 23 sierpnia.

Sweet Girl - Netflix

Zapowiedzi Netfliksa o co najmniej dwóch dużych premierach każdego miesiąca dotyczą oczywiście także sierpnia. W drugiej połowie wakacji dostaniemy "Sweet Girl", czyli film akcji z Jasonem Mamoa, który wciela się w ojca starającego się otoczyć odpowiednią opieką dorastającą córkę. Jednocześnie jednak obiera za cel pomszczenie swojej żony, która zginęła z rąk nieznanych sprawców. Czy zdoła pogodzić te dwa zadania na tyle, by nie stracić drugiej ukochanej i bliskiej osoby?

Premiera na Netflix już 20 sierpnia.

Beckett - Netflix

John David Washington powraca na ekrany za sprawą nowego filmu Netfliksa. Po występie w "Tenet" na pewno nie narzekał na brak propozycji, ale postanowił wcielić się w turystę. Na wakacjach w Grecji wplątuje się w międzynarodową intrygę i będzie musiał walczyć o swoje życie ze specjalnymi służbami na ogonie. Czy zdoła dotrzeć do amerykańskiej ambasady i wyjaśnić całą sytuację?

Premiera na Netflix już 13 sierpnia.

Pan Corman - Apple TV+

Joseph Gordon-Levitt jest dość rzadko widywany na małym ekranie, ale "Pan Corman" to nie tylko szansa na zobaczenie go w nowej roli, ale także sprawdzian dla jego reżyserskich możliwości. Aktora pamiętamy z występów w "Mroczny rycerze powstaje" czy "Incepcja", a tym razem wcieli się w tytułowego Pana Cormana - nauczyciela muzyki w publicznej szkole. Mężczyzna będzie nieco zagubiony w swoim życiu, wciąż szukając pomysłu na siebie i swoją przyszłość.

Premiera na Apple TV+ już 6 sierpnia.

Skazana - Player.pl

Nowy serial oryginalny Player.pl powstał na podstawie historii z książki Ewy Ornackiej pt. "Skazane na potępienie". W roli głównej zobaczymy Agatę Kuleszę, która zagra sędzię Alicję Mazur - ta zostaje niesłusznie oskarżona o zabójstwo. Trafia do więzienia, gdzie znajdują się wcześniej skazane przez nią kobiety. Będzie zmuszona odnaleźć się w nowych okolicznościach, przetrwać, a jednocześnie postara się wyjaśnić, dlaczego i przez kogo została wrobiona.

Premiera na Player.pl już 31 sierpnia.