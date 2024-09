InPost postawi zupełnie nowe Paczkomaty. Zaskoczą: nie odbierzesz w nich zakupów!

InPost, Carrefour Polska oraz PolKa (Polska Kaucja) we współpracy z Muszynianką, ruszą z testami systemu, który do końca 2030 stanie się obowiązkowy w całej Polsce. Sieć handlowa i producent wody będą więc prekursorami dostosowywania się do nadchodzących zmian, a InPost celuje w dalszy rozrost.

Testy przed obowiązkowymi zmianami

Firma stojąca za Paczkomatami jest niezaprzeczalnym liderem tego rozwiązania dostarczania przesyłek. Teraz w obliczu nadchodzących zmian, wykorzystuje swoje doświadczenie do wsparcia sieci handlowej w odbiorze opakowań objętych kaucją.

"Wykorzystujemy wszystkie kompetencje, które stoją za naszymi wynikami jako dostawcą urządzeń Paczkomat. Od strony produkcyjnej, ekspansji, rozstawień, serwisu i obsługi jesteśmy w stanie pomóc nam wszystkim dojść do celów, które zostały wyznaczone przez Komisję Europejską w zakresie progów zbiórki opakowań zwrotnych" - mówi Rafał Brzoska, prezes InPostu.

Jako jedna z największych sieci, Carrefour wydaje się być idealnym partnerem, aby przetestować w ograniczonych warunkach działania ich systemów. Na tym jednak ambicje firmy się nie kończą.

"(...) docelowo chcemy zdobyć znaczący udział w rynku, dzięki współpracy z wieloma sieciami handlowymi. Nasz pilotaż ma na celu przetestowanie maszyn RVM z różnymi producentami, zachęcanie i edukację klientów oraz zbudowanie nawyków niezgniatania opakowań, w związku z wchodzącym od 1 stycznia 2025 systemem kaucyjnym." - powiedział Waldemar Brzoska, dyrektor biura ekspansji InPost.

Jest jedno ale, które może się okazać problemem

Nie ma co ukrywać, że niewielu z nas w ogóle się fatyguje, żeby odzyskiwać pieniądze z kaucji. Tylko że jak to robić, gdy zdrowy rozsądek nie idzie z tym w parze? Zawsze mnie zaskakuje gdy osoba za kasą oczekuje ode mnie paragonu do zwracanych butelek, dlaczego? Zaś do punktów umieszczonych w sklepach, zazwyczaj ciągnie się niesamowicie długa kolejka.

Łatwiejsza metoda na odzyskiwanie pieniędzy wydanych na kaucję może się okazać impulsem potrzebnym do tego, aby weszło nam to w krew z zyskiem dla nas oraz natury. W całym tym planie jest jedno ale. Otóż opakowania będą musiały zostać dostarczone do automatów bez zgniatania.

Mały wymóg tworzy efekt domina

Wymaganie od użytkowników, aby zaprzestali zgniatać butelki, brzmi na łatwe zadanie do wykonania. W końcu prosi się o robienie niczego, wydaje się być miłą odmianą po wszystkich nakazach, które na co dzień się spotyka. Niestety gdy problem zostanie zgłębiony, dostrzeżemy, jak wiele elementów zostaje poruszonych.

Obowiązek doliczenia kaucji, będzie dotyczył butelek plastikowych jednorazowych do 3 litrów. Wystarczy sobie wyobrazić, jak wiele miejsca zajmuje, dla przykładu, jedna taka sztuka po dwulitrowej Coca-Coli. Z perspektywy częstotliwości spożywania napojów, dochodzi do ogromnego zajęcia przestrzeni przez śmieci. Łatwo jest mnie sobie wyobrazić, jak problematyczne jest to w domach jednorodzinnych, a co dopiero w blokach, gdzie wielkość jest mocno zróżnicowana, lecz raczej będzie oscylować pomiędzy 40-50 metrami kwadratowymi. Gdzie ten cały odpad ma być składowany?

Idąc dalej tym tropem. Niezgniecione opakowania będą zajmować wiele miejsca w domach, ale teraz pomyślmy o tym, do czego one mają trafiać? Do skrytki w paczkomacie. Tam to dopiero jest ograniczona przestrzeń, a żeby nie zajmowała miejsca przesyłek klientów, będą musiały powstać kolejne ściany. Skrytki będą się szybko zapełniać, więc będzie większa częstotliwość przyjazdu firmy zajmującej się odpadami albo nawet kurierów, mniejszymi pojazdami. Na pewno emisja CO2 będzie lepsza niż wyprodukowanie nowej butelki, nie wspominając już o innych surowcach. Tylko czy skrytki będą na tyle często puste? Pomysł jest bardzo ciekawy i ma przed sobą wiele przeszkód. Z zainteresowaniem będę obserwować, co się dalej wydarzy w ramach tego testu.

Źródło: dlahandlu.pl