InPost wie, co to innowacja. Ta reklama to jedna z wielu realizacji

W samym sercu Warszawy można podziwiać nietypową kampanię marketingową. Jedna z maszyn Paczkomat posłużyła jako nośnik wyjątkowej reklamy. To innowacyjne podejście do promocji sprawia, że kampania wyróżnia się na tle innych, standardowych reklam. Ty również masz szansę wykorzystać taką możliwość dla swojej marki. Jak wyglądała współpraca reklamowa z InPost i na czym skupiono się podczas tworzenia tej kampanii outdoorowej? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć!

Kreatywna reklama od InPost

Najnowsza akcja specjalna dotyczy reklamy napoju. W samym centrum stolicy Paczkomat został pokryty okleiną reklamową przedstawiającą dwa nowe smaki napojów. Do tego wykorzystano neon oraz żywe rośliny, aby nadać reklamie indywidualny i kreatywny charakter. Tego typu działania przyciągają uwagę i angażują odbiorców, co jest kluczowe w dzisiejszym zgiełku informacyjnym. Kreatywna reklama i nietypowe podejście mogą znacząco zwiększyć rozpoznawalność marki. Umiejscowienie reklamy w centrum Warszawy dodatkowo zwiększa jej zasięg i potencjalny wpływ na konsumentów.

W górnej części maszyny znajduje się specjalny neon świetlny z nazwą marki, który szczególnie w nocy robi ogromne wrażenie i zwiększa widoczność kampanii. Takie rozwiązanie nie tylko przyciąga wzrok, ale także buduje pozytywne skojarzenia z marką. Boki maszyny Paczkomat ozdobiono bluszczem, a górną część zdobią różnorodne zielone rośliny. Dzięki temu całość zyskała świeży i dostosowany do pory roku charakter. Wygląd reklamy odwołuje się do przełamywania rutyny i odkrywania nowych smaków. Kreatywne podejście pozwoliło stworzyć kampanię, która wyróżnia się na tle standardowych rozwiązań reklamowych.

Kampania InPost – sampling produktów

W ramach akcji specjalnej zdecydowano się również na sampling produktów. W skrytce maszyny, razem z nowo umieszczanymi paczkami, kurierzy zostawiają również puszki napoju. Klienci odbierający swoje zamówienia mogą więc cieszyć się darmowym prezentem i spróbować nowych smaków napoju. Sampling jest skutecznym narzędziem marketingowym, które pozwala konsumentom na bezpośrednie doświadczenie produktu. Tego typu działania zwiększają szanse na zbudowanie lojalności wobec marki. Dodatkowo, pozytywne zaskoczenie związane z otrzymaniem darmowej próbki może wpłynąć na późniejsze decyzje zakupowe klientów.

Hasła wykorzystane w kampanii pasują do umieszczenia tak świeżej i wakacyjnej reklamy w centrum tętniącego życiem miasta. Wystarczy jedno spojrzenie, by przenieść się myślami w tropikalne klimaty. Tego typu kreacja przyciąga uwagę, zatrzymuje odbiorców i pozostaje w pamięci na długo. W dobie przesycenia reklamami, innowacyjne podejście do promocji jest kluczowe dla wyróżnienia się na rynku. Dzięki takiej kampanii, reklamowana marka może liczyć na zwiększenie rozpoznawalności i pozytywne odbiory ze strony klientów. Współpraca z InPost pokazuje, jak efektywne mogą być niestandardowe rozwiązania reklamowe.

Reklama outdoor – oklejanie urządzeń Paczkomat

InPost to firma otwarta na innowacje i indywidualne podejście do klienta. Takie podejście pozwala na tworzenie unikalnych i kreatywnych kampanii, które przyciągają uwagę i budują pozytywny wizerunek marki. Niezależnie od skali i złożoności projektu, zespół jest gotów sprostać wielu wyzwaniom.

Reklama outdoor polegająca na oklejeniu automatów Paczkomat to:

Przekaz widoczny z daleka: Duża powierzchnia reklamowa na maszynach Paczkomat zapewnia doskonałą widoczność.

Duża powierzchnia reklamowa na maszynach Paczkomat zapewnia doskonałą widoczność. Komunikat oświetlony przez całą dobę: Neonowe elementy zapewniają, że reklama jest widoczna zarówno w dzień, jak i w nocy.

Unikatowy sposób dotarcia do klientów: Nietypowa forma reklamy przyciąga uwagę i wyróżnia się na tle innych kampanii.

Urządzenia znajdują się w często odwiedzanych miejscach, więc zyskujesz pewność, że reklama dotrze do wielu odbiorców. Lokalizacje te zostały starannie wybrane, aby zapewnić maksymalny zasięg i efektywność kampanii. To od Ciebie zależy, jak będzie wyglądała okleina, ale InPost zajmuje się jej produkcją i montażem, by była w pełni odporna na działanie warunków atmosferycznych. Dzięki zaawansowanym technologiom drukarskim, każda reklama zachowuje swoją jakość i atrakcyjność przez długi czas.

Sampling produktów z InPost – korzyści

Reklama na urządzeniu Paczkomat w połączeniu z samplingiem produktów to idealna opcja na promocję nowego towaru w asortymencie. Dzięki możliwości darmowego przetestowania produktu rośnie szansa na to, że klient samodzielnie zakupi go ponownie, jeśli spełni jego oczekiwania i przypadnie mu do gustu. Sampling to sprawdzona metoda na budowanie lojalności klientów i zwiększenie sprzedaży. Oferując konsumentom możliwość bezpośredniego kontaktu z produktem, tworzymy pozytywne doświadczenia, które przekładają się na długotrwałe relacje z marką.

Sampling produktów w skrytkach maszyn Paczkomat pozwala zwiększyć konwersję, a także rozpoznawalność marki. Doświadczenie InPost w realizacji takich projektów pozwala na skuteczne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań marketingowych. Klienci doceniają unikalność i wysoką jakość działań, co przekłada się na ich lojalność i zaufanie do marki.

Reklama z InPost – dlaczego warto?

Wspomniany przykład reklamy z InPost to dowód na to, że z zespołem specjalistów możesz zrealizować taką kampanię, o jakiej marzysz. Indywidualne podejście, łączenie odpowiednich środków przekazu i zaufanie do firmy, to coś, co wyróżnia InPost. Innowacyjne podejście pozwala na wyróżnienie się na rynku i skuteczne dotarcie do docelowej grupy odbiorców.

Jeśli zależy Ci na efektywnej reklamie, która odda ducha Twojej marki, koniecznie odwiedź inpost.pl/reklama i nawiąż współpracę! Dzięki profesjonalizmowi i kreatywnym rozwiązaniom oferowanym przez InPost, Twoja kampania może osiągnąć sukces, przynosząc wymierne korzyści w postaci zwiększonej rozpoznawalności marki, lojalności klientów i wzrostu sprzedaży.