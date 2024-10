Inny niż wszystkie – startuje program lojalnościowy InPost

Grupa InPost, lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie, wprowadza nową, dużą wygodniejszą dla użytkownika wersję aplikacji InPost Mobile. Ma ona wiele usprawnień, na które czekali jej użytkownicy – zmiany jeszcze bardziej ułatwią korzystanie ze wszystkich jej funkcjonalności. Przede wszystkim jednak nowa odsłona aplikacji wprowadza długo oczekiwany program lojalnościowy, w którym przez zbieranie InCoinów – punktów przyznawanych za odebrane paczki i inne aktywności związane z usługami marki – będzie można zdobyć atrakcyjne nagrody i niespodzianki oraz brać udział w loteriach i spersonalizowanych wyzwaniach.

Wirtualną walutę można gromadzić korzystając z różnych usług InPost – takich, jak odbiór i nadawanie paczek, płatności z InPost Pay czy zakupy z InPost Fresh. Zebrane punkty, ważne przez 2 lata, można wymieniać na zniżki, udział w loteriach oraz vouchery do partnerów – takich, jak Answear, G2A, Tutlo, eSky, 99Rent, SimplyBuy, KIANO, Motus, Storytel, Wyjątkowy Prezent. Wraz z nowymi funkcjonalnościami aplikacja została wyposażona w nowy ekran główny, nawigację, a także elementy związane z promocją dodatkowych usług marki, jak InPost Pay.

InPost buduje lojalność swoich klientów od lat w oparciu o jakość usług i aplikację mobilną. Dane potwierdzają, że klienci InPost wysoko cenią sobie naszą markę. Zbieranie InCoinów nie będzie zwykłą nową funkcjonalnością w aplikacji – to przede wszystkim mnóstwo zabawy, niespodzianek i wyzwań, które pozwolą nam na osiągnięcie kolejnego poziomu zaangażowania użytkowników w usługi InPost. Będzie to dynamiczny, wyjątkowy element naszej aplikacji mobilnej, który pozwoli im na zbieranie nagród i bonusów przy codziennych dostawach zakupów online. Nasz klient jest niezwykle wymagający – liczymy na to, że nowe rozwiązania spowodują, że będzie on jeszcze bardziej lojalny w stosunku do marki przez zabawę, jaką proponujemy w nowej wersji aplikacji. Tak, jak wszystko w InPost – będzie prosto, intuicyjnie, atrakcyjnie wizualnie i interaktywnie – powiedziała Izabela Karolczyk-Szafrańska, Chief Marketing & Esg Officer InPost.