Piłka nożna w Call of Duty: Warzone? To nie żart, do gry zmierza tryb wzorowany na Rocket League

Start mistrzostw świata w Katarze już za dwa dni, a to oznacza, że branża rozrywkowa będzie do znudzenia walczyć o atencję piłkarskimi motywami. Do Call of Duty: Warzone 2.0 jakiś czas temu ujawniono zmierzające do gry płatne skórki Neymara, Messiego i Pogby, dzięki którym piłkarze strzelają nie do bramki, a do przeciwników. Wiele wskazuje na to, że to futbolowe eventy w grze od Activision dopiero nadchodzą. Przecieki zdradzają bowiem tryb, który przypomina Rocket League.

Jak ściągać to od... wszystkich?

Warzone 2.0 debiutował w tę środę i pomimo przeciążonych serwerów gra spisuje się naprawdę przyzwoicie. Duża w tym zasługa nowych trybów rozgrywki, takich jak extraction mode – wzorowany na Escape from Tarkov – czy opcja TPP z widokiem zza pleców bohatera, dzięki któremu Warzone przypomina nieco PUBG. Activision poszło jednak o krok dalej i zapożyczyło tryb z gry kompletnie niezwiązanej z sieciowymi shooterami.

Źródło: Activision Blizzard

Z usuniętych już grafik – opublikowanych przez leakera CODSploitzlmgz – wynika, że do gry zmierza „CODball”, czyli specyficzny event, mający na celu świętowanie nachodzących mistrzostw w Katarze. Obrazy przedstawiały graczy jeżdżących po boisku oraz wielką piłkę, ewidentnie wzorowaną na Rocket League. Nowy tryb jest jeszcze „tajemnicą” i zostanie ujawniony prawdopodobnie dopiero 21 listopada, w dniu dodania do sklepu skórki Neymara.

Nie znamy dokładniejszych szczegółów, ale i tak trzeba przyznać, że to ciekawy pomysł i fajna odskocznia od zwykłego Battle Royal. Choć nie jestem fanem Rocket League, to piłkę w warzonowej wersji na pewno wypróbuję.