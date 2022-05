Ile musisz zapłacić za oglądanie legalnego futbolu w Internecie? Zestawienie platform

Cyfrowa rozrywka bazuje głównie na filmach i serialach. Powszechnym zjawiskiem stało się porzucanie tradycyjnej telewizji na rzecz serwisów streamingowych. Ciężko mi znaleźć w najbliższym gronie kogokolwiek, kto korzysta jeszcze z dekodera i pakietu kanałów wykupionych od dużych operatorów. Jeśli już faktycznie ktoś taki się zdarzy, to zazwyczaj słyszę dwa argumenty: przyzwyczajenie lub sport. Ten drugi szczególnie mnie zaskakuje. Sam staram się śledzić piłkarskie rozgrywki największych europejskich lig i jeszcze do niedawna również tkwiłem w dziwnym przeświadczeniu, że jeśli piłka nożna, to tylko w telewizorze.

Czasy jednak dość mocno się zmieniły, a operatorzy kablówki stracili monopol na cyfrową rozrywkę. Piłka nożna przeniosła się do sieci i możemy oglądać ją przy pomocy streamingów. Niestety sprawa wcale nie jest taka oczywista jak w przypadku filmów i seriali. Podczas próby wyszukania danego spotkania trzeba najpierw przebić się przez dziesiątki scamerskich serwisów i pseudotransmisji, które z wideo na żywo nie mają nic wspólnego. Gdzie więc szukać piłkarskich streamingów i ile to kosztuje? Postaram się wyjaśnić.

Legalna piłka nożna już nie tylko w telewizji

Lig piłkarskich rozsianych po całym globie jest mnóstwo, jednak oczy całego świata skupione są na europejskich mocarzach: francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej, niemieckiej i angielskiej. W tych pięciu ligach skupiona jest esencja międzynarodowego futbolu i to właśnie na nich skupię się w tym tekście. Jeszcze do niedawna śledzenie ich na bieżąco wiązało się z opłacaniem dodatkowych subskrypcji doliczanych do miesięcznego abonamentu operatora. Ligi były bowiem przypisane do konkretnych kanałów, które posiadały do nich prawa, co dla konsumenta oznaczało całkiem pokaźny wydatek. Siłą rzeczy i ten typ rozgrywki musiał dostosować się do wymierania klasycznej telewizji, przenosząc usługi do sieci. Całe szczęście nie trzeba już wykupywać całego pakietu programów. Gdzie wiec szukać piłki nożnej online?

Serie A, Ligue 1 i La Liga – Eleven Sports

Prawa do transmisji ligi włoskiej, francuskiej i hiszpańskiej należą do Eleven Sports. Nadawca umożliwia oglądanie spotkań zarówno przez stronę internetową, jak i dedykowane aplikację dla systemów iOS i Android. Mecze emitowane są na podstawie licencji, która w przypadku Eleven Sports prezentuje się następująco:

La Liga Santander – licencja do końca sezonu 2025/2026 (uwzględniając El Clasico)

Serie A – licencja do końca sezonu 2023/2024

Ligue 1 Uber Eats – licencja do końca sezonu 2023/2024

Ciekawy w Eleven Sports jest fakt, że nie posiadają oni praw do transmitowania spotkań ligi angielskiej, ale do rozgrywek Pucharu Ligi Angielskiej i Carabao Cup już tak. Dodatkowo w ramach pakietu widzowie obejrzeć mogą spotkania portugalskiej ligi NOS, ligi australijskiej oraz 2 ligi angielskiej. Miesięczny dostęp do usługi to koszt 15,90 zł (lub 13,99 jeśli skorzystamy z promocji WP Pilot). Istnieje jednak opcja wykupienia pakietu półrocznego (89,90 zł) oraz rocznego (159 zł). W ramach subskrypcji użytkownik otrzymuje dostęp do czterech kanałów sportowych.

Bundesliga i Premier League – Viaplay

W 2021 roku na polski rynek weszła skandynawska grupa NENT wraz z autorską usługą Viaplay. Platforma reklamowała się wyłącznym dostępem do ligi niemieckiej w Polsce, wygryzając tym samym Canal+ i Eleven Sports. Licencja obowiązuje póki co do sezonu 2023/2024, a do oglądania ponownie wystarczy przeglądarka lub aplikacja dostępna na iOS i Android. Od początku funkcjonowania na polskim rynku Viaply odpowiada także za transmisję Ligi Europy i Ligi Konferencji

Źródło: Viaplay

Ogromna zmiana nadejdzie w przyszłym sezonie w transmisjach Premier League. Prawa do ligi angielskiej – uważanej powszechnie za królową piłki nożnej – od lat należały do Canal+ jednak zakończony kilka dni temu sezon 2021/2022 był ostatnim ruchem francuskiej stacji. Od przyszłego sezonu rozgrywki Premier League dostępne będą tylko w Viaplay, co dla widzów jest świetną wiadomością. Do tej pory fani piłki nożnej zmuszeni byli rozdrabniać się na trzy platformy, co zauważalnie zwiększało koszta. Jeśli zaś chodzi o Viaplay, to wynoszą one 34 zł miesięcznie, a w ofercie oprócz pakietu sportowego znajdą się także liczne filmy i seriale.

Źródło: Depositphotos

Internetowe streamingi rozgrywek piłki nożnej idą zatem w dobrą stronę. Prawa do pięciu najpopularniejszych lig należą obecnie do dwóch podmiotów. Bycie na bieżąco z Bundesligą, Serie A, La Liga, Ligue 1 i Premier League to koszt 49,90 zł miesięcznie. Czy to dużo? Pozostawiam do indywidualnej oceny. Dla mnie liczy się fakt, że nie muszę wiązać się abonamentem z dostawcą telewizji i mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. Mam cichą nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wszystkie rozgrywki będą dostępne z poziomu jednej usługi, tak jak wygląda to w przypadku lig niszowych i darmowej aplikacji FIFA+.

Stock image from Depositphotos