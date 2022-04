Netflix dla fanów futbolu. W FIFA+ mecze piłki nożnej obejrzysz za darmo

Ogrom piłkarskich treści za darmo. FIFA+ wchodzi do gry

Na taką platformę sympatycy futbolu czekali od lat. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej stworzyła własną platformę streamingową, na której fani piłki kopanej znajdą tony materiałów związanych z ulubioną dyscypliną. Poznajcie FIFA+

Piłkarskie centrum rozrywki prosto od FIFA

Na rynku przebierać można między kilkoma dużymi i bogatymi w content streamingami wideo, jednak do tej pory brakowało stricte piłkarskiego serwisu, który umożliwiłby oglądanie spotkań na żywo. FIFA+ wstrzeliła się w tę lukę. Co ciekawe, materiały udostępniane są zupełnie za darmo. Co interesującego tam znajdziemy?

Źródło: FIFA

FIFA zapewnia, że ich autorska platforma dostarczy aż 40 000 meczów rocznie ze stu organizacji piłkarskich, z czego 11 000 transmisji dotyczyć będzie rozgrywek kobiecych dywizji. Mecze na żywo to oczywiście niejedyna atrakcja. FIFA+ to także potężna baza archiwalnych spotkań, historycznych klasyków, materiałów dokumentalnych i wywiadów z zawodnikami. Już teraz w serwisie dostępne są także treści o charakterze publicystycznym, traktujące o legendach futbolu takich jak Diego Maradona Zinedine Zidane.

Źródło: FIFA

Ciekawą opcją wydaje się także cykl podcastów PlayOn przeprowadzanych z gośćmi powiązanymi z międzynarodowym futbolem. Nie zabrakło także sekcji poświęconej kompilacjom najbardziej efektownych akcji oraz segmentu z najnowszymi wiadomościami z piłkarskiego świata. Za pomocą FIFA+ możesz nawet zakupić bilety na nadchodzące mistrzostwa świata w Katarze. Warto także wspomnieć o FIFA+ Originals, czyli kolekcji pełnometrażowych filmów dokumentalnych, przedstawiających drogę międzynarodowych gwiazd od lokalnego przebłysku aż do statusu światowej legendy futbolu.

Do czytania i oglądania jest jak widać sporo i pod tym kątem nie można streamingowi od FIFA niczego zarzucić. W tej beczce miodu znalazła się jednak łyżka dziegciu. Z uwagi na obowiązujące umowy na platformie próżno szukać transmisji z Premier League, La Liga, Serie A czy Bundesligi. Na plus jednak fakt, że FIFA+ dogadało się z PKO Ekstraklasą. Transmisje spotkań polskiej ligi obejrzycie bezpośrednio z poziomu nowego serwisu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że polskiego komentarza może zabraknąć. FIFA+ jest bowiem dostępna póki co tylko w języku angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim i hiszpańskim, a kolejne sześć języków zostanie udostępnionych już w czerwcu.

Z bogatej oferty materiałów FIFA+ skorzystacie zupełnie za darmo po zarejestrowaniu pod tym adresem. Platforma została wydana także w formie aplikacji mobilnych, które pobierzecie bezpośrednio z AppStore i Google Play.

Stock image form Depositphotos