Apple idzie na całość. Na ich zlecenie ma powstać aktorski serial Speed Racer!

W ostatnich latach twórcy seriali coraz chętniej zabierają się za adaptacje popularnych kreskówek. W ubiegłym roku otrzymaliśmy spektakularną klapę w postaci Cowboya Bebopa, którego zmiażdżyli opiniami zarówno widzowie jak i recenzenci. W żaden sposób nie zniechęca to kolejnych twórców w spróbowaniu swoich sił w temacie. Jak informuje Variety, wkrótce na Apple TV+ mielibyśmy zobaczyć serialową, aktorską, wersję Speed Racera (czy, jak wolicie: Przygód Speeda Błyskawicy — bo to pod tym tytulem polscy widzowie poznali tę animację przed laty).

Serial Speed Racer od Apple TV+

Nie będzie to pierwsza aktorska adaptacja klasycznej mangi Tatsuo Yoshidy. Kilkanaście lat temu do kin trafił film Wachowskich, który został dość chłodno przyjęty. Tym razem za produkcję miałby być odpowiedzialny J.J. Abrams. Scenariusz zaś oddany zostanie w ręce Rona Fitzgeralta (m.in. Westworld, Friday Night Lights) i Hirama Martineza (m.in. Snowpiercer), co daje nadzieję na solidne, trzymające w napięciu show. Na tę chwilę nie znamy jeszcze żadnych szczegółów związanych z produkcją — ba, jej produkcja nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana. Wiadomo jednak, że serial miałby się kręcić wokół historii znanej z pierwszych tomów komiksu, wydanych jeszcze w latach 60.

Speed Racer to przede wszystkim wartka akcja i dużo szalonych efektów specjalnych. Przedstawienie tego w aktorskim serialu może być dużym wyzwaniem, ale jeżeli ktoś ma budżet który może pozwolić na realizację tego na wysokim poziomie to właśnie Apple. Dlatego trzymam mocno kciuki i mam nadzieję że nareszcie uda się stworzyć adaptację która wzbudzi w widzach sympatię, a nie wyłącznie... litość.