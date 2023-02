Pierwszy Half-Life nigdy nie wyglądał lepiej - zobaczcie sami!

Half-Life to klasyka gier wideo. Tytuł, którego absolutnie nikomu przedstawiać nie trzeba... i są ku temu dobre powody. Przez lata gra doczekała się setek modów, a fani dłubiąc przy nich nieprzespali wielu nocy. I mimo że Valve nie zapomina o marce i co jakiś czas serwuje ją w nowym wcieleniu (w 2020 roku wydali na gogle VR Half-Life: Alyx w wirtualnej rzeczywistości), to jednak mam wrażenie że znacznie więcej w temacie zrobiła społeczność. I modyfikacja serwująca raytracing w pierwszym Half-Life jest tego idealnym przykładem. Zobaczcie tylko jak to wygląda!

Half-Life z ray-tracingiem. Spektakularny mod od Sultima Tsyrendashieva

Pierwszy raz o modyfikacji Half-Life serwującej ray tracing usłyszeliśmy kilkanaście miesięcy temu. Wtedy projekt wciąż był jeszcze w powijakach — ale pierwsze materiały nastrajały niezwykle pozytywnie. Teraz Sultim Tsyrendashiev doprowadził projekt do końca — i na swoim GitHubie udostępnił paczkę z modyfikacjami, która pozwala do oryginalnego Half-Life'a ze Steama dodać efektów specjalnych. Instrukcja jest niezwykle krótka — i ogranicza się do podmiany kilku plików i uruchomienia jednego z nich, a szczegóły z tym związane znajdziecie na stronie projektu.

Jak pewnie się domyślacie, do poprawnego działania (zwłaszcza w wysokiej rozdzielczości), przyda wam się naprawdę solidna konfiguracja komputera. To sztuczki, które są zasobożerne — ale bez wątpienia dodają efektu WOW klasykom. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że dodają im więcej klasy i świeżości, niż te drobne renowacje i podbicia tekstur, które serwowane są w kolejnych remasterach sprzedawanych za niemałe pieniądze...