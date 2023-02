FireW@lly - bezpłatna gra mobilna, która nauczy bezpiecznego korzystania z sieci

Każda inicjatywa, która ma na celu edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z dostępu do sieci jest warta uwagi i promocji. Do takiej kategorii z pewnością należy gra mobilna FireW@lly.

Gra powstała w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Państwowy Instytut Badawczy NASK i Centrum Nauki Kopernik.

Jednak finalnie grę wykonało poznańskie studio DOJI, tak więc oddajmy głos najpierw jednemu z twórców gry, który na początku tego roku, tak ją opisywał na jednej z grup na Facebooku - Grywalizacja:

Zdecydowaliśmy się na grę RPG z rysunkową, uroczą szatą graficzną. We wnętrzu komputera programy i aplikacje występują w formie żywych stworków. Wcielamy się w postać programu typu "internet security", niebieskiego wilczka o imieniu "W@lly". Gra w dużej części jest grą konwersacyjną - rozmawiamy z innymi programami i rozwiązujemy ich problemy. Jest tam 37 misji i tyle samo zadań edukacyjnych, krótka fabuła w postaci animowanych przerywników, kilkanaście postaci z czego każda ma nagrany głos, postaci są w pełni animowane.

Jakie to problemy? Głównie związane z ochroną danych osobowych, hasłami dostępu, szkodliwymi treściami czy fake newsami. Rozwiązując te problemy, można się dowiedzieć tego, jak na przykład tworzyć silne hasła i na co przy tym zwrócić szczególną uwagę - pisaliśmy o tym, przy okazji publikacji zaleceń przez CERT Polska.



Można też dowiedzieć się tutaj nieco o dwuskładnikowym uwierzytelnianiu i myślę, że ta wiedza przyda się nie tylko najmłodszym użytkownikom sieci, ale znacznej liczbie wszystkich internautów. Jak wynika z danych jednej z najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie - Twitter, na której co chwile słyszymy o przyjętych kontach, jedynie 2,6% jej użytkowników ma włączone dwuskładnikowe uwierzytelnianie.



Gra FireW@lly dostępna jest do pobrania za darmo ze sklepu Google Play na samrtfony z Androidem i z App Store na iPhone. Więcej o samej grze przeczytacie na stronach rządowych.

Źródło: NASK.