O szczegółach tego odejścia po 35 latach w rozgłośni Marka Niedźwiedzkiego, możecie przeczytać w tym wpisie - To już prawdziwy koniec radiowej "Trójki". Odchodzi Marek Niedźwiecki przez cenzurę w Liście Przebojów.

Tutaj przytoczę tylko ówczesną wypowiedź Zbigniewa Preisnera:

Moi Drodzy,

Wczoraj w Programie Trzecim Polskiego Radia wydarzyła się historia, która nawet w najgorszych czasach PRL byłaby nie do pomyślenia. Kazik ze swoją piosenką „Twój ból jest lepszy niż mój“ wygrał notowanie Listy przebojów Marka Niedźwieckiego. Kilka godzin później tak zwany redaktor naczelny Trójki Tomasz Kowalczewski ogłosił, że redakcja unieważniła głosowanie, informując, że „wprowadzono piosenkę spoza listy, nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy“. Miarka się przebrała!

Marek Niedźwiecki jest kolejną osobą, która dzisiaj odeszła z Trójki. Nasza Trójka już nie istnieje.

Nie możemy się dać zniewolić tej bolszewickiej polityce, musimy bronić naszej wolności, inaczej zostanie nam „zniewolony umysł”.

Od tego czasu następował już tylko systematyczny spadek słuchalności "Trojki", która sięgnęła najniższego wyniku w historii tej stacji - 1,6%. Od kilku miesięcy próbuje przywrócić tę stację do dawnej świetności Agnieszka Szydłowska, sprowadzając z powrotem do niej dawne gwiazdy.

Jedną z nich jest Piotr Metz, który poprowadzi już w najbliższy piątek zupełnie nową listę przebojów: Pierwsza Trójka - Lista Przebojów.

Agnieszka Szydłowska, dyrektorka - redaktorka naczelna radiowej Trójki:

To będzie pożegnanie z "Listą przebojów Trójki", której kontynuacja nie jest możliwa – nie mamy do tego prawa. Jej zakończenie jest częścią naszej trójkowej historii. Listy, która na antenie Trójki pojawiła się w roku 2022, kontynuować nie chcemy. Chcemy zacząć od początku! W piątek 3 maja o godzinie 19.00 z naszymi słuchaczkami i słuchaczami spotka się Piotr Metz. Znany dziennikarz muzyczny powraca do Trójki, by zbudować z nami Pierwszą Trójkę – Listę Przebojów.

To będzie wydanie numer "0" nowej listy, a pierwsze głosowanie nr 1 uruchomione zostanie tuż po nim, z wynikami które zaprezentowane zostaną 10 maja.

Piątkowe wydanie numer "0", poprzedzone będzie wspomnieniem Listy numer 1999, które nigdy nie pojawiło się na antenie "Trójki" - poprowadzi je 1 maja Mariusz Owczarek. Z kolei 2 maja, Tomasz Żąda zaprezentuje na antenie największe przeboje Listy Przebojów Trójki: "The Best Of LP3".

Pierwsza Trójka - Lista Przebojów, to ma być autorski program Piotra Metza, w którym to słuchacza nadal będą mogli głosować na swoje ulubione piosenki, ale wzbogacony ma być o spotkania z artystami oraz mini koncerty.

Źródło: Program Trzeci Polskiego Radia.