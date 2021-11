Już tylko cztery dni zostało do końca Allegro Black Week. Rewelacyjna cena za iPhone 12 mini 128 GB!

Allegro Black Week to tysiące promocji w najpopularniejszych kategoriach zakupowych, które od kilku dni dostępne są dla milionów internautów kupujących na Allegro. Według badania przeprowadzonego przez SW Research, aż 54% ankietowanych wstrzymuje się z jesiennymi zakupami, licząc na lepszą ofertę cenową podczas Black Weeka, a na pytanie, który sklep internetowy ma najlepsze ceny na Black Week, najwięcej, bo 18,5% badanych, odpowiedziało, że Allegro - na drugim miejscu z 12% wskazań znalazł się jeden z popularnych elektromarketów.

Aleksandra Sroka-Krzyżak, Strategy Director w Allegro:

Podczas zeszłorocznej edycji Black Weeka klienci każdego dnia kupowali prawie 3,5 miliona produktów. Sprzedawcy, którzy dołączyli do akcji, odnotowywali wyższą sprzedaż - o ok. 250-300% więcej sprzedanych przedmiotów niż przeciętnego dnia. Z kolei kupujący z pakietem Allegro Smart! zaoszczędzili ponad 45 milionów złotych na samych kosztach dostaw. Intensywnie pracowaliśmy nad ulepszeniami przez ostatni rok, aby mieć pewność, że Black Week 2021 będzie kolejnym bijącym rekordy wydarzeniem dla nas i naszych partnerów.

Tegoroczna edycja z pewnością będzie rekordowa z uwagi na liczne obniżki cen, sięgające nawet 70% na produktach takich marek jak Xiaomi, Apple, Lego, Xbox czy też Calvin Klein, na dostawach których kupujący mogą dodatkowo zaoszczędzić dzięki darmowym dostawom i zwrotom w ramach wspomnianego w powyższej wypowiedzi pakietu Allegro Smart! Co ważne, dostępny on jest do 23 grudnia w obniżonej cenie 39 zł za rok (3,25 zł miesięcznie), a klienci, którzy jednocześnie skorzystają w tym okresie z usługi Allegro Pay otrzymają dodatkowe 3 miesiące gratis, łącznie więc będzie to 15 miesięcy za 39 zł (2,60 zł miesięcznie).

Najlepsze promocje na koniec Allegro Black Week

Nazwa produktu na Allegro Allegro Black Week - produkty w promocji dostępne od piątku 26.11 Cena ostateczna Cena przekreślona Obniżka Xbox S Konsola XBOX Series S 1 149,00 zł 1 349,00 zł 200,00 zł Telewizor OLED LG 55C11 (LG OLED55C11LB) Telewizor 55" LG OLED 55C11 3 999,00 zł 5 699,00 zł 1 700,00 zł APPLE AirPods MV7N2ZM/A Słuchawki bezprzewodowe APPLE AirPods II 449,00 zł 599,00 zł 150,00 zł Lego 21319 Ideas Central Perk Friends Lego Ideas Central Perk Friends 179,00 zł 279,00 zł 100,00 zł Smartfon Apple iPhone 12PRO MGMK3PM/A Grafitowy Smartfon Apple iPhone 12 PRO 128 GB Grafitowy 3 999,00 zł 4 699,00 zł 700,00 zł

W poprzednich dwóch zestawieniach najlepsze promocje obejmowały dwa telewizory, dostępne na Allegro Smart Week w obniżonej cenie o 2 tys. zł i 1 tys. zł. Jeśli nie udało się Wam któregoś z nich kupić, jest jeszcze jedna szansa, podobnie zresztą jak na kolejny model iPhone. iPhone 11 rozszedł się błyskawicznie na początku tygodnia, jak będzie dziś z iPhone 12?

Telewizor 55" LG OLED 55C11

Zaczynamy od telewizora LG, który został przeceniony teraz z ceny 5 699,00 zł na 3 999,00 zł, a więc możemy tu zaoszczędzić aż 1 700,00 zł. Dla przypomnienia, w dwóch poprzednich promocjach 65" Telewizor Qled Samsung QE65Q80AA był tańszy o tysiąc złotych, a Telewizor 65" LG OLED 65C11 aż o 2 tysiące złotych.

Konsola XBOX Series S

Fani gier na konsolach z kolei mogą zaopatrzyć się teraz na Allegro w konsolę Xbox Series S, tańszą o dokładnie 200 zł.

Smartfon Apple iPhone 12 PRO 128 GB Grafitowy

Na koniec dwie promocje dla fanów marki Apple. Pierwsza to smartfon iPhone 12 Pro 128 GB w kolorze grafitowym, którego cena w popularnych elektromarketach wynosi 4 699,00 zł, a na Allegro w promocji aż o 700 zł taniej - 3 999,00 zł, co jak wiemy w przypadku Apple się nie zdarza, ich smartfony trzymają najdłużej na rynku cenę wyjściową po debiucie. Nawet na Ceneo.pl, gdzie są oferty z całej polskiej sieci, nie znajdziecie teraz tańszego iPhone 12 Pro 128 GB.

Słuchawki bezprzewodowe APPLE AirPods II

Do zestawu ze smartfonem iPhone 12 Pro 128 GB możemy też dobrać sobie teraz słuchawki bezprzewodowe AirPods drugiej generacji, które w sklepie Apple kosztują jeszcze 649,00 zł, na Allegro można było je kupić wcześniej za 599,00 zł, a dziś w promocji dostępne są jeszcze taniej o 150 zł - 449,00 zł.

Specjalna promocja na iPhone 12 mini (kolor czarny i czerwony)

Specjalna, bo na specjalne życzenie klientów, Allegro postanowiło oprócz iPhone 12 Pro udostępnić promocję na popularny model Apple - iPhone 12 mini 128 GB w kolorze czarnym i czerwonym.

Sklepowa cena tego smartfona wynosi obecnie 3 399,00 zł, w promocji na Allegro kupicie go dziś za 2 599,00 zł, to o dokładnie 800 zł taniej! Tak więc to większa obniżka ceny niż w przypadku iPhone 12 Pro 128 GB.

Oczywiście to nie wszystkie promocje dostępne w tegorocznej edycji Black Week na Allegro, pozostałe okazje i zniżki znajdziecie na dedykowanej stronie Allegro, no i w aplikacji mobilnej.

Artykuł powstał we współpracy z Allegro.