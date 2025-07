Piekło zamarzło. Koniec spamu na Facebooku

Meta w końcu bierze się za Facebooka i podejmie walkę z irytującym spamem na ich własnej platformie. Użytkownicy już od dawna mają dość, ale jak to się mówi: "lepiej późno niż wcale".

Meta ogłosiła kolejne kroki mające na celu walkę z plagą „nieoryginalnych” treści na Facebooku. Chodzi przede wszystkim o konta, które wielokrotnie publikują cudze materiały od tekstów, przez zdjęcia, po filmy wideo. Tylko w tym roku firma usunęła około 10 milionów profili podszywających się pod znanych twórców oraz ukarała 500 tysięcy kont za tzw. spamowe zachowania i sztuczne angażowanie użytkowników.

Nowa polityka Meta przypomina ostatnie zmiany wprowadzone przez YouTube, który również zaostrza swoje podejście do masowo produkowanych i powtarzalnych treści, zjawiska rosnącego na sile dzięki narzędziom generatywnej sztucznej inteligencji. Choć Meta nie wspomina wprost o AI, w praktyce wiele z tych działań skierowanych jest właśnie przeciwko tzw. AI slop, czyli treściom niskiej jakości generowanym z wykorzystaniem algorytmów.

Facebook walczy ze spamem. Ale czy skutecznie?

Meta zapewnia, że nie zamierza karać twórców, którzy kreatywnie korzystają z cudzych materiałów np. tworząc filmy reakcyjne, dołączają się do popularnych trendów czy komentują istniejące treści. Celem są przede wszystkim konta spamerskie oraz te, które bez modyfikacji lub kontekstu powielają cudze prace, często podszywając się pod oryginalnych autorów.

Dla takich użytkowników Meta przewiduje konkretne sankcje: ograniczenie zasięgów, brak możliwości monetyzacji, a nawet usunięcie konta. Dodatkowo, firma testuje nową funkcję: przy zduplikowanych filmach pojawi się link prowadzący do oryginalnego materiału, by użytkownicy trafiali do pierwotnego źródła.

W swoim komunikacie Meta przypomina, że oryginalność oznacza więcej niż tylko wstawienie własnego logo czy sklejenie kilku klipów w jeden film. Twórcy powinni postawić na „autentyczne opowiadanie historii”, a nie na krótkie, automatycznie generowane wideo bez wartości merytorycznej. To cios w stronę rosnącej liczby kont korzystających z narzędzi typu tekst-na-wideo, które zamieniają treści pisane na filmy z lektorem AI i ilustracjami z internetu.

Skala problemu spamu na Facebooku jest gigantyczna. Z danych Meta wynika, że w pierwszym kwartale 2025 roku aż miliard kont na Facebooku zostało oznaczonych jako fałszywe. Ta statystyka pokazuje, jak wielką skalę osiągnęło zjawisko nadużyć w social mediach i jak bardzo platformy muszą dostosować swoje zasady do nowych realiów, w których AI ułatwia tworzenie i dystrybucję treści na masową skalę.

