Piekło zamarzło. Instagram przygotowuje coś, przed czym wzbraniał się latami

Instagram od lat jest jednym z najpopularniejszych serwisów społecznościowych na świecie. Meta ma, nie oszukujmy się, właściwie nieograniczone zasoby, jednak przez wiele lat wzbraniali się przed przygotowaniem aplikacji na tablety Apple. Tak, trudno w to uwierzyć, ale przez te wszystkie lata nie stworzyła aplikacji dedykowanej iPadom. Co więcej: w 2022 roku stojący na czele Instagrama Adam Mosseri, , otwarcie przyznał, że firma nie ma w planach przygotowania takiej aplikacji. W jego ocenie nie było wystarczającego zapotrzebowania ze strony użytkowników, by uzasadnić inwestycję czasu i pracy zespołu w stworzenie osobnej wersji na tablet. Ale najwyraźniej coś się w temacie zmieniło.

iPad otrzyma nareszcie aplikację Instagrama z prawdziwego zdarzenia

Obecnie użytkownicy iPadów mogą jedynie korzystać z wersji aplikacji przeznaczonej na iPhone’y, którą mogą zeslaować. Choć teoretycznie jest to możliwe, w praktyce korzystanie z niej na dużym ekranie tabletu pozostawia wiele do życzenia i zdecydowanie lepiej wypada uruchamianie platformy w przeglądarce (choć i to nie jest pozbawione wad). Brak optymalizacji, rozciągnięty interfejs i niewykorzystany potencjał dużego ekranu to tylko niektóre z mankamentów, które od lat irytują użytkowników tabletów Apple. Kilka lat temu całkiem nieźle w temacie sprawdzały się propozycje firm trzecich, ale wraz z rozwojem aplikacji, te... najzwyczajniej w świecie nie nadążały i nie miały możliwości zrównać się z tym, co oferuje oficjalna aplikacja.

Wszystko wskazuje na to, że decyzja o stworzeniu aplikacji na iPada jest elementem szerszej strategii Instagrama, mającej na celu wykorzystanie zamieszania wokół TikToka. Rosnące napięcia geopolityczne i możliwy zakaz działania TikToka w Stanach Zjednoczonych sprawiają, że Meta widzi szansę na pozyskanie nowych użytkowników oraz – co istotne – twórców treści. Platforma, by zachęcić popularnych tiktokerów do migracji na swoją platformę, wdraża szereg funkcji inspirowanych konkurencją. Idealnym tego przykładem jest aplikacja Edits, która ma w założeniu być tym samym, za co świat pokochał CapCut. Widać, że Meta coraz poważniej bierze się za tworzenie pełnego ekosystemu wokół swojej społecznościówki - zresztą nie tylko ona. Kilka dni temu YouTube doczekał się nowych opcji edycji wideo związanych z Shortsami, bowiem każdy chce sobie uszczknąć co nieco z tego tortu na wypadek, gdyby TikTok zniknął z amerykańskiego rynku.

Kiedy premiera aplikacji Instagram na iPada?

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy wersja Instagrama na iPada ujrzy światło dzienne. Firma nie podzieliła się żadną konkretną datą premiery, a sam projekt utrzymywany jest w tajemnicy. Jednak sam fakt, że prace nad aplikacją trwają, można uznać za dobrą wiadomość. Przez tyle lat Meta negowała sens jej istnienia, że nie bez powodu lwia część użytkowników straciła już jakiekolwiek nadzieje z nią związane.