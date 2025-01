Piekło zamarzło. Gigant ugiął się pod presją fanów

PlayStation ugięło się pod krytyką graczy i zmienia swoją politykę związaną z koniecznością logowania się do konta PlayStation Network w gracz na PC. Firma zachęca jednak, by to robić kusząc darmowymi dodatkami do gier.

PlayStation znane jest ze swoich tytułów na wyłączność, które nigdy nie opuściły konsoli. To zmieniło się kilka lat temu, gdy firma dostrzegła potencjał w graczach PC i zaczęła wpuszczać swoje hity również na tę platformę. Jednak nie wszystko było takie kolorowe. Głównie przez wprowadzony niedawno obowiązek logowania się kontem PSN przy uruchomieniu gier instalowanych przez Steam – także w tytułach dla pojedynczego gracza.

Ten krok rozwścieczył graczy, którzy tłumnie zaczęli bojkotować produkcje od wewnętrznych studiów PlayStation lądujących na PC. Wystarczy przypomnieć dyskusję, jaką wywołało wprowadzenie wymogu posiadania konta PSN w grze HELLDIVERS 2. Choć mamy tu do czynienia z tytułem typowo online, graczom bardzo nie spodobała się nagła zmiana polityki, która wymusiła na nich konieczność stworzenia lub zalogowania do PSN, by móc grać w swoją ulubioną kosmiczną strzelankę.

PlayStation szybko wycofało się z tej decyzji i już kilka dni po zapowiedziach, zrezygnowało z tego pomysłu – przynajmniej częściowo:

Choć posiadanie konta PSN do grania w HELLDIVERS 2 nie jest już wymagane, pozostało opcjonalne. Gorzej w sytuacji innych tytułów pokroju God of War Ragnarök, które debiutowało na Steam z koniecznością połączenia z kontem PSN, by móc zagrać w tę produkcję single-player. Doszło nawet do sytuacji, w które gracze wzięli sprawy w swoje ręce i stworzyli moda omijającego ekran logowania.

Jak nie kijem, to marchewką. Firma zachęca do korzystania z konta PSN

Widać jednak, że samo PlayStation dostrzegło problem i bunt graczy i postanowiło zareagować. Firma poinformowała właśnie, że w przypadku niektórych tytułów, w tym Horizon Zero Dawn Remastered, The Last of Us Part II Remastered, God of War Ragnarök, czy premierowe Marvel’s Spider-Man 2 rezygnuje z konieczności logowania się do konta PSN. Logowanie będzie od teraz opcjonalne. PlayStation nie zamierza się jednak poddawać i już szuka sposobów, by zachęcić graczy PC do zakładania lub logowania się do kont PlayStation Network na komputerach. Co przygotowuje? A to najprostszy sposób i pójście na łatwiznę – gratisy. A chodzi konkretnie o darmowe dodatki do gier w postaci skórek dla postaci, czy zestawy przedmiotów pomagających przykładowo zdobyć kilka poziomów lub wcześniej odblokować konkretną umiejętność. Co przygotowano w pierwszym rzucie?

Marvel’s Spider-Man 2

Wcześniejszy dostęp do strojów: Czarny kostium Spider-Mana 2099 oraz Kostium Miles Morales 2099

God of War Ragnarök

Wczesne odblokowanie Zbroi Czarnego Niedźwiedzia, która wcześniej dostępna była przy New Game + oraz 500 srebra i 250 XP

The Last of Us Part II Remastered

+50 punktów do odblokowania dodatków

Kurtka Jordan z gry Intergalactic: The Heretic Prophet, którą może nosić Ellie

Horizon Zero Dawn Remastered

odblokowanie zbroi Nora Valiant

To na ten moment wszystko, czym zachęca PlayStation do łączenia się z kontem PSN. Firma zapewnia jednak, że twórcy już pracują nad większą liczbą dodatków i gratisów kuszących niezdecydowanych. Co to będzie? Przekonamy się w przyszłości.