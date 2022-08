Każdy kto kupuje w internecie musi mieć konto w Picodi. Oto dlaczego

1

Z ankiety przeprowadzonej przez Picodi wynika, że zaledwie 28 proc. polskich Internautów korzysta sporadycznie lub regularnie z serwisów typu cashback. 37 proc. ankietowanych nie wie co to jest. To usługa umożliwiającą zwrot części wydatków za transakcje w sklepach internetowych. Warto z niej korzystać, w szczególności w czasach, gdy ceny produktów rosną w ekspresowym tempie.