Polski serwis cashback rozpoczął współpracę z największą giełdą kryptowalut na świecie

Picodi, to polski serwis cashback, który oferuje swoje usługi w łącznie 44 krajach na świecie — i obok Letyshops czy Alerabat jest jedną z najczęściej używanych usług tego typu, która obsługuje łącznie blisko 5 tysięcy sklepów na całym świecie, a w samej Polsce blisko 1000. Warto się tą usługą zainteresować — tym bardziej że dziś została ogłoszona naprawdę interesująca współpraca.

Dzięki kooperacji Binance z Picodi, osoby korzystające z polskiego serwisu w kilkudziesięciu krajach zyskają możliwość otrzymywania zwrotu wydawanych w sklepach online pieniędzy w takich cyfrowych walutach jak USDT (Tether), BNB (Binance Coin) i BTC (Bitcoin) za pomocą platformy płatniczej Binance Pay, czyli bezkontaktowej funkcji płatności kryptowalutowych, umożliwiającej szybkie wysyłanie i odbieranie łącznie ponad 70 kryptowalut oraz płacenie nimi bez ponoszenia dodatkowych opłat.

O jakim cashbacku mowa? W jakich sklepach jest to już dostępne?

Jak informuje firma, Picodi zwraca nowym użytkownikom do 15 procent wydanej kwoty, a powracającym średnio 5 procent. Co ważne, zlecona wypłata pojawia się praktycznie natychmiast na koncie w Binance. Aktualnie cashback jest dostępny w takich sklepach jak AliExpress, Adidas, Nike, Booking.com, NordVPN, Samsung czy The North Face.

Źródło: Unsplash @vademann

Szymon Dobosz, CEO Picodi, skomentował współpracę w następujący sposób:

W czasie wysokiej inflacji i dużych wahań kursów walut współpraca z Binance przyniesie podwójną korzyść kupującym w sieci: będą mogli oni otrzymywać cashback między innymi w stablecoinach, co pomoże zniwelować utratę wartości pieniądza.

Jonathan Lim z Binance dodał:

Binance Pay zapewnia użytkownikom wygodne narzędzie płatnicze. Cieszymy się, że dzięki współpracy z Picodi możemy rozszerzyć nasze korzyści na szerszą grupę kupujących online.

Źródło: Unsplash @kanchanara

Źródło: Informacja prasowa

Grafika wyróżniająca: Kanchanara / Unsplash