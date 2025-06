Photoshop teraz dostępny za darmo. Nowa wersja zachwyca

Synonim dobrze poprawionego zdjęcia? Photoshop! Problem w tym, że jest to narzędzie zablokowane dla użytkowników komputerów, a do tego swoje kosztuje. Cóż, trzeba powiedzieć, że BYŁO, gdyż oto nadeszła premiera zupełnie nowej wersji, która – póki co – jest dostępna całkowicie za darmo i nie potrzeba do niej komuptera!

Adobe udostępniło amatorom fotografii (czyli w obecnych czasach praktycznie każdemu) swoje kultowe narzędzie w doskonale uczciwej cenie – za darmo. Chwile trzeba było poczekać, ale oto w końcu nadeszła pora na premierę Photoshopa na urządzeniach z systemem Android.

Photoshop teraz dostępny za darmo. Tylko trzeba się pospieszyć

Adobe od lat wypuszczało na urządzenia mobilne aplikacje graficzne, które tylko z nazwy przypominały kultowego Photoshopa. Był Photoshop Express, było zapomniane już Photoshop Touch, ale nigdy nie była to pełnoprawna wersja programu, jakiego oczekiwali użytkownicy. Aż do teraz. Po debiucie mobilnego Photoshopa na iPhone’ach kilka miesięcy temu, Adobe dotrzymało obietnicy i udostępniło wersję beta aplikacji również na Androida. Co najważniejsze – to naprawdę jest pełnokrwisty Photoshop, nie żadne półśrodki, a do tego – póki co – dostępny kompletnie za darmo.

Nowa mobilna wersja Photoshopa zawiera zestaw funkcji, który zadowoli nie tylko amatorów, ale też wielu profesjonalistów. Mamy tu warstwy, maski, narzędzie do klonowania, przekształcenia, kadrowanie oraz szereg narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. To wszystko powinno brzmieć dość znajomo, prawda? W końcu to są te same narzędzia, które oferuje wersja komputerowa, lecz w uproszczonej wersji w sam raz na ekrany telefonów.

Trochę się trzeba nauczyć, ale za darmo? Nie ma na co czekać!

Co ciekawe, interfejs aplikacji na pierwszy rzut oka również może sprawić, że gdzieś zabrzmią dzwony. Na pewno każdemu, kto już używał mobilnego Lightrooma, a teraz ma ochotę sprawdzić co piszczy i w tej drugiej aplikacji Adobe. W każdym razie, wszyscy się powinni odnaleźć niezależnie od tego czy już wcześniejsze doświadczenie mają, czy też nie. Dla mniej zaawansowanych użytkowników przygotowano pokaźny zbiór samouczków – wystarczy stuknąć ikonę żarówki i wybrać interesujący nas temat.

To już trzecie podejście Adobe do tematu Photoshopa na smartfony, ale wszystko wskazuje na to, że tym razem naprawdę się udało. Aplikacja jest znacznie bardziej zaawansowana niż niegdysiejszy Photoshop Touch i znacznie potężniejsza niż Photoshop Express. W dodatku działa na tej samej chmurze, co "standardowa" wersja – co oznacza, że funkcje takie jak automatyczne zaznaczanie obiektów, usuwanie elementów ze zdjęć czy generowanie treści na podstawie opisu tekstowego działają równie dobrze, co na komputerze.

Warto jednak pamiętać, to jest wciąż wersja beta

Naturalnie nie wszystko jest idealne. W aplikacji brakuje filtrów, kadrowanie ograniczono do proporcji (bez możliwości swobodnego wybrania konkretnych rozmiarów), a funkcja generatywnego wypełnienia pustych kadrów figuruje jako „dostępna wkrótce”. Dla wielu użytkowników najbardziej irytujące może być jednak to, że do korzystania z aplikacji konieczne jest logowanie – ale znając Adobe, nie powinno to nikogo dziwić. W końcu firma planuje zarabiać na tej aplikacji, gdy beta się skończy.

Jak dokładnie będzie wyglądać model subskrypcyjny? Adobe jeszcze tego nie ujawnia. Można jednak założyć, że wzorem mobilnego Lightrooma, podstawowe funkcje pozostaną darmowe, a dostęp do zaawansowanych narzędzi – zwłaszcza tych opartych na AI – będzie wymagać subskrypcji Creative Cloud. Ile będzie kosztować? Tego na 100% teraz nie wiemy, ale nie powinno nikogo zdziwić jeżeli kwota wyniesie około 7,99$ wzorem wersji na iPhone'y.

Jeśli więc jesteś fanem mobilnej edycji zdjęć i masz telefon z Androidem, nie warto zwlekać. Wersja beta działa już teraz i jest darmowa – a ile to potrwa, nie wiadomo. Wymagania sprzętowe są umiarkowane: system Android 11 lub nowszy, co najmniej 6 GB RAM-u (Adobe rekomenduje 8 GB), a sama aplikacja zajmuje około 600 MB.

