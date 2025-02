Genialne narzędzie za darmo. Sprawdź, jak wypróbować

Konkurencja zaczyna powoli odjeżdżać OpenAI, które po ogromnym sukcesie ChatGPT wydawało się głównym kandydatem do objęcia tronu w segmencie konsumenckiego AI. Najpierw jednak DeepSeek pokazało, że za ułamek kwoty wydanej na ChatGPT można osiągnąć podobne osiągi dzięki sprytnej optymalizacji, a teraz Adobe udostępnia długo wyczekiwaną wersję beta modelu do generowania wideo na postawie tekstu i obrazu – to coś, czego OpenAI nie potrafiło dostarczyć w Europie, bo pomimo premiery Sory pod koniec ubiegłego roku narzędzie dalej nie jest dostępne na Startym Kontynencie. Sprawdziłem więc, co oferuje konkurencyjne AI od Adobe.

Generowanie wideo w Adobe Firefly – szczegóły nowego narzędzia

Adobe odświeżyło platformę Firefly, dodając do otwartej wersji testowej dwie kluczowe funkcjonalności – generowanie wideo na podstawie poleceń tekstowych i przesłanych zdjęć/grafik. Dziś wystartowała publiczna beta, w ramach której możecie zupełnie za darmo wygenerować dwa pięciosekundowe filmy w rozdzielczości 1080p przy 24 klatkach na sekundę.

Źródło: Adobe

Plus jest taki, że Adobe wyraźnie zwiększyło rozdzielczość wideo (wcześniej były to zaledwie 720p w trakcie zamkniętych testów), ale z minusów warto podkreślić, że niedostępna w Europie Sora wystartowała z pułapu 20 sekund – to, co oferuje obecnie Adobe, to zbyt mało, by na poważnie sprawdzić potencjał narzędzia. Adobe tłumaczy jednak, że to dopiero pierwsze korki – niebawem ma ukazać się ulepszona wersja, oferująca generowanie w 4K. Etykietą „już wkrótce” zostały też oznaczone funkcje takie jak tłumaczenie filmów czy generowanie wideo z wirtualnym awatarem. Jest więc na co czekać.

Jak skorzystać z generowania wideo za darmo?

Wystarczy skierować się tutaj, a następnie zalogować kontem Adobe, lub stworzyć nowe. Narzędzie jest dostępne w zakładce wideo i pozwala na wygenerowanie filmu w formacie 9:16 lub 16:9. W opcji obraz na film konieczne będzie ustalenie klatki otwierającej i zamykającej wideo – możecie urozmaicić je dodatkowym poleceniem tekstowym. Ja poprosiłem o przerobienie filmu ze spaceru z psem – a konkretniej o zamianę czworonoga w strzelającego laserami robota i przyznam, że wyszło całkiem niegłupio, choć dalece od ideału.

A co po wykorzystaniu dwóch darmowych tokenów? Trzeba będzie opłacić subskrypcję w wysokości 12,29 euro miesięcznie, czyli nieco ponad 51 zł. Co za to otrzymujemy? 100 kredytów generatywnych miesięcznie, brak znaków wodnych na grafikach tworzonych przy użyciu silnika Firefly i 100 GB przestrzeni dyskowej. Nie jest to wygórowana cena – pamiętajmy, że oprócz generowania wideo, pakiet Firefly Premium oferuje też generowanie obrazów i całą masę innych narzędzi, opierających się na generatywnej sztucznej inteligencji.

Źródło obrazka wyróżniającego: Adobe