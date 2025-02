Potężne narzędzie dostępne za darmo. Sprawdź, gdzie skorzystasz

Adobe zaskoczyło posiadaczy iPhone'ów. Ich najpopularniejsza aplikacja do obróbki grafik trafiła właśnie do App Store – i to za darmo. Jest tylko jeden haczyk.

Adobe Photoshop to chyba najpopularniejsza aplikacja do edycji grafiki – zarówno zdjęć, jak i innych plików graficznych. Rozbudowana i pełna zaawansowanych narzędzi pozwala na tworzenie lub edytowanie wysokiej jakości projektów. Sztuczna Inteligencja, która w aplikacji na komputery pojawiła się jakiś czas temu, choć wzbudza kontrowersje, ułatwia wiele zadań związanych np. z usuwaniem teł, generatywnym i płynnym rozszerzaniem kadru, czy zamiany niektórych elementów. Do tej pory Photoshop nie był dostępny na urządzeniach mobilnych – przynajmniej w swojej standardowej wersji. Photoshop Express oferował podstawowe funkcje "upiększające" zdjęcia, jednak daleko mu jest do tego, co oprogramowanie oferuje np. na komputerach, czy iPadzie. To zmienia się teraz, gdyż Adobe oficjalnie zaprezentowało Photoshop na iPhone'a.

Reklama

Uwolnij swój potencjał twórczy z aplikacją Adobe Photoshop. Nieważne, czy dopiero zaczynasz z aplikacją Photoshop, ciekawi Cię ona, czy znasz ją dobrze – teraz możesz jeszcze łatwiej uczyć się i rozwijać swoją kreatywność. Ta zaawansowana aplikacja mobilna zapewnia precyzję i daje Ci nieskończone możliwości tworzenia wyjątkowych obrazów. Przygotuj idealny post na media społecznościowe, doszlifuj swoje hobbystyczne projekty lub stwórz cyfrowe dzieło sztuki – i to wszystko w jednym miejscu.

– czytamy w oficjalnym opisie Adobe Photoshop – aplikacji, która właśnie zawitała do App Store.

Pełnoprawny Photoshop na iOS już dostępny. Ile kosztuje?

Aplikacja Adobe Photoshop na iOS dostępna jest za darmo i oferuje szereg funkcji umożliwiających edycję zdjęć i grafik bezpośrednio na iPhonie. W swojej bezpłatnej wersji posiada szeroką gamę bezpłatnych funkcji, które zapewniają efekty porównywalne z aplikacją na komputery. Można przekształcać i modyfikować obrazy, dostosować kolory i światło w wybranych fragmentach, usuwać niepotrzebne elementy, modyfikować i podmienić tło, czy wiele innych.

Firma nie byłaby jednak sobą, gdyby nie oferowała rozwiązań "Premium", za które trzeba dodatkowo zapłacić. Abonament, który kosztuje 39,99 zł miesięcznie i obejmuje Photoshopa na iOS, iPadOS i wersję w przeglądarce, odblokowuje dodatkowe funkcje:

usuwanie obiektów , przeciągając po nich pędzlem, i automatycznie wypełniaj tło z narzędziem Usuwanie.

, przeciągając po nich pędzlem, i automatycznie wypełniaj tło z narzędziem Usuwanie. wypełnianie wybranych obszarów elementami z innych części obrazu dzięki opcji Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości.

dzięki opcji Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości. Szybsze i precyzyjniejsze zaznaczanie osób i przedmiotów , np. roślin czy samochodów, narzędziem Zaznaczanie obiektów.

, np. roślin czy samochodów, narzędziem Zaznaczanie obiektów. 100 kredytów generatywnych umożliwiających nieinwazyjne dodawanie lub usuwanie obiektów za pomocą Adobe Firefly.

umożliwiających nieinwazyjne dodawanie lub usuwanie obiektów za pomocą Adobe Firefly. Modyfikację układu warstw , zmianę przejrzystości lub dodawanie efektów kolorystycznych i unikalnych stylów za pomocą zaawansowanych trybów mieszania.

, zmianę przejrzystości lub dodawanie efektów kolorystycznych i unikalnych stylów za pomocą zaawansowanych trybów mieszania. Szybkie i łatwe wybieranie obiektów lub obszarów obrazu na podstawie podobnych kolorów i tonów, używając narzędzia Magiczna różdżka i dopracuj go za pomocą ukierunkowanych korekt.

na podstawie podobnych kolorów i tonów, używając narzędzia Magiczna różdżka i dopracuj go za pomocą ukierunkowanych korekt. Eksportowanie plików w dodatkowych formatach (PSD, TIFF, JPG, PNG) i z opcjami umożliwiającymi druk w wysokiej jakości i zapisywanie skompresowanych plików.

Dostęp do Photoshopa na iOS można też uzyskać w ramach innych abonamentów Adobe Creative Cloud – np. planu fotograficznego, który zawiera zarówno Photoshopa, jak i Lightroom. Szczegóły oferty dostępne są na stronie producenta.

A co z posiadaczami smartfonów z Androidem? Adobe zapowiada, że Photoshop wkrótce pojawi się w Google Play. Kiedy dokładnie? Tego firma nie zdradza, prosząc o cierpliwość. Gdy tylko aplikacja zostanie udostępniona, z pewnością o tym będziemy informować!