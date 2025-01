Photoshop jak Dokumenty Google. Takiej opcji nikt się w nim nie spodziewał!

Adobe w ostatnich latach bardzo zręcznie rozwija swoje platformy, regularnie dodając im nowe opcje, budując autorską bazę, stale serwując nowości i nigdy nie zostając w tyle... jednocześnie robiąc to na tyle etycznie, że udało im się uniknąć grubszych afer z AI w tle. I to mimo tego, iż wiele produktów Adobe właściwie z każdą aktualizacją coraz chętniej korzysta z dobrodziejstw sztucznej inteligencji -- a sami użytkownicy również nie stronią z sięgania po te funkcje.

Na stałym rozwoju pod kątem implementacji narzędzi i efektywności ich działania jeszcze nie koniec. Adobe bowiem rozpoczęło właśnie testy nowej opcji, która wielu może zaskoczyć. Lubimy ją w kwestii Dokumentów i wielokrotnie korzystamy z nich kolektywnie. Jednak edycja grafik wydaje się być czymś z innej bajki. Najwyraźniej nie dla Adobe, które właśnie rozpoczęło zamknięte beta testy współtworzenia grafik w Adobe Photoshop. Jak to działa w praktyce?

Współtworzenie plikó w Photoshopie staje się faktem. Testy już trwają

Adobe właśnie uruchomiło zapisy -- i wystartowało z testami -- wspólnej edycji plików w Photoshopie w tym samym czasie. Co ważne: to funkcja, która działa zarówno w przypadku "klasycznej" aplikacji na komputery, jak i jej przeglądarkowego wydania. Niestety -- przynajmniej na tę chwilę -- firma nic nie wspomina o wsparciu tej funkcji dla tabletów. Nie warto jednak tracić nadziei -- trzeba mieć na uwadze to, że to dopiero zamknięte beta testy, dlatego w pierwszej kolejności funkcja testowana jest na najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych przez użytkowników platformach.

Jak działa w praktyce? Adobe mówi, że od teraz twórcy mogą ze sobą współpracować przy edycji plików w Photoshopie, by współdzielić się swoją artystyczną wizją i pracować bardziej efektywnie niż kiedykolwiek wcześniej. Co więcej: mogą do współpracy zaprosić również klientów, dzięki czemu praca nad finalną wersją pliku będzie znacznie szybsza. Ponadto dochodzi jeszcze kwestia typowo edukacyjna, gdzie nauczyciele mogą pracować na tym samym materiale z uczniami - dzięki czemu łatwiej mogą wprowadzać poprawki i jakiekolwiek zmiany czy sugestie. Do tego dochodzi jeszcze funkcja komentowania - co w opcji tworzenia folderów z warstwami daje możliwie najwygodniejsze opcje do współpracy i informowania o zmianach, które są oczekiwane.

Adobe słucha użytkowników - to nowość, której wielu wyczekiwało od lat!

Współpraca w Photoshopie to jedna z funkcji, o którą wierni użytkownicy produktów Adobe prosili od lat. Czy faktycznie będzie tak bezproblemowa i przydatna jak w przypadku dokumentów? Zobaczymy. Póki co - to wciąż wczesna wersja beta. Ale jeżeli chcielibyście się już teraz przekonać jak wypada w praktyce, to tutaj możecie się zapisać do testów.

Grafika: Depositphotos.com