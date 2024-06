Philips Hue Twilight. Nowa inteligentna lampka nocna

Philips Hue to chyba najlepszy (i przy okazji najdroższy) na rynku zaawansowany system inteligentnego oświetlenia, który umożliwia pełną kontrolę nad oświetleniem w domu. Żarówki Philips Hue mogą emitować światło w szerokiej gamie kolorów oraz w różnych temperaturach barwowych bieli. System jest sterowany za pomocą aplikacji mobilnej, co pozwala na łatwe zarządzanie oświetleniem z dowolnego miejsca, a do tego jest możliwość tworzenia scenariuszy świetlnych, harmonogramów, a także integracji oświetlenia z innymi urządzeniami smart home, takimi jak Amazon Alexa, Google Assistant czy Apple HomeKit, co umożliwia sterowanie głosowe. Philips Hue oferuje również funkcje automatyzacji, takie jak włączanie światła na podstawie obecności lub zachodu słońca, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo w domu.

Źródło: Philips Hue

Philips Hue to jednak nie same żarówki, ale również gotowe lampy. Najnowszą z nich jest lampka nocna Twilight, którą producent opisuje na swojej strony w następujący sposób:

Ta lampka nocna wykorzystuje sceny świetlne oparte na badaniach naukowych, które poprawiają nastrój i pomagają czuć się bardziej wypoczętym przez cały dzień. Ponadto dzięki technologii projekcji gradientowej ColorCast wnosi również piękno do Twojej sypialni.

Źródło: Philips Hue

Ile musimy zapłacić za takie cacko?

Philips na każdym kroku zaznacza, że ta lampka nocna zaprojektowana naukowo i ma pomóc w tym, żeby jej użytkownicy czuli się bardziej wypoczęci przez cały dzień. Do tego dzięki delikatnie rozjaśniającemu się światłu rano i ciepłemu światłu w nocy, nowa lampka do snu i budzenia Twilight ma prowadzić do lepszego snu i lepszego humoru. Dzięki przyciskowi Hue na górze lampki, można również łatwo aktywować tryb „Przejdź do snu”, który delikatnie przygasza światło, pomagając zasnąć.

Źródło: Philips Hue

Twilight zapewnia najdelikatniejsze przejście do snu i najłagodniejsze budzenie dzięki ekskluzywnej technologii ColorCast. Innowacyjne rozmieszczenie diod LED umożliwia tworzenie szerokiej palety kolorów, co czyni pobudkę wyjątkowo przyjemną. Lampka jest kompaktowa i smukła, dostępna w kolorze czarnym lub białym z korkową podstawą.

Philips Hue Twilight łączy w sobie trzy funkcje: lampki do snu i pobudki, lampki do pracy oraz lampki dekoracyjnej. Obracając przednie światło w lewo lub w prawo, możesz dostosować oświetlenie do swoich potrzeb, a tylne światło z technologią ColorCast zapewnia dodatkowe, nastrojowe oświetlenie pomieszczenia. Brzmi to naprawdę fajnie, ale ile za to trzeba zapłacić? Cóż — 1269 zł. I czar prysł.

Źródło: Philips Hue

Źródło, grafika wyróżniająca: Philips Hue