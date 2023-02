Ta aplikacja pozwoli rodzicom zbadać swoje dzieci pod względem spektrum autyzmu

P&G odnosi sukcesy na wielu gruntach — również w dziedzinie IT

Procter & Gamble to międzynarodowa korporacja, która stoi za sukcesem takich marek jak pieluchy Pampers, proszek Ariel czy szampon do włosów Pantene. Co jednak firma ma wspólnego z IT i technologiami? P&G spory nacisk kładzie na cyfryzację, pozwalającą na sprawne i efektywne zarządzanie procesami w firmie i jej funkcjonowanie. Jak możemy dowiedzieć się z komunikatu prasowego, wiele z tych innowacji powstaje w Polsce — czyli, co ciekawe, w drugim co do wielkości hubie IT P&G na świecie.

Pracownicy postanowili wykorzystać swoją wiedzę i wzięli udział w wewnętrznym hackathonie. Połączyli swoje siły i stworzyli aplikację, która pomoże rodzicom, opiekunom i lekarzom we wczesnym i szybkim przeprowadzeniu badań przesiewowych w kierunku spektrum autyzmu u dzieci. Jak informuje firma, dla uczestników hackathonu była to możliwość wykorzystania swoich umiejętności inaczej niż na co dzień, współpracy z ekspertami z różnych dziedzin i rozwoju, a także bezpośredniego zaangażowania w ważny społecznie projekt. To już kolejna, po programie zatrudniania osób neuroróżnorodnych w P&G, inicjatywa wspierająca osoby w spektrum autyzmu.

Hackathon w szczytnym celu

Hub IT Procter & Gamble w Warszawie specjalizuje się w rozwiązaniach dotyczących cyberbezpieczeństwa, blockchainu czy Internetu Rzeczy. Firma w tym miejscu zatrudnia informatyków, którzy w ramach lokalnych i międzynarodowych zespołów tworzą rozwiązania wykorzystywane przez firmę w skali globalnej. Na przełomie stycznia i lutego tego roku uwaga pracowników skupiła się na zupełnie innych zadaniach. Przez trzy kolejne piątki kilkuosobowe drużyny pracowały nad opracowaniem cyfrowego rozwiązania dla Fundacji SYNAPSIS, które — jak wspomniałem wyżej — ułatwi rodzicom, opiekunom i lekarzom dostęp do narzędzia przesiewowego.

Dzięki specjalnie przygotowanej aplikacji będą oni mogli sprawdzić, czy dziecko znajduje się w grupie ryzyka spektrum autyzmu. P&G organizuje hackathony od wielu lat, jednak, co istotne, w tym roku po raz pierwszy wzięli w nim udział wyłącznie pracownicy firmy. Marta Kowalik, Senior IT Manager w Procter & Gamble, skomentowała cały projekt w następujący sposób:

Innowacyjność jest jednym z elementów DNA naszej firmy. Intensywnie inwestujemy w badania i rozwój, dbamy też o rozwój pracowników, którzy te innowacje tworzą. Nasi pracownicy to eksperci z wielu dziedzin. Tworzymy środowisko pracy z myślą o tym, by zapewnić im rozwój. Projekty takie jak nasz wewnętrzny hackathon wzmacniają relacje między pracownikami i dają im szansę na współpracę z osobami, specjalizującymi się w innych obszarach działalności firmy. Siłę tej współpracy widać w projektach finałowych, które były przemyślane, wykorzystywały różnorodne technologie, a jednocześnie każdy z nich wnosił coś świeżego, nowego.

Fundacja SYNAPSIS również skomentowała całe przedsięwzięcie:

Nasza Fundacja już od wielu lat prowadzi działania, które mają na celu wczesne wykrywanie spektrum autyzmu u dzieci. Szybkie rozpoznanie jest niezwykle ważne w kontekście rozwoju dzieci i znacząco zwiększa szanse na osiągnięcie przez nie samodzielności – mówi Agata Bujnik z Fundacji SYNAPSIS i dodaje: Rozwiązanie, nad którym pracowali specjaliści IT z P&G, oparte było o specjalny kwestionariusz M-CHAT-R. Pozwala on rodzicom w łatwy sposób dowiedzieć się, czy rozwój ich dziecka jest prawidłowy, czy też powinni się skierować do specjalisty w celu dalszej diagnostyki w kierunku spektrum autyzmu. Chcemy, żeby to rozwiązanie było łatwo dostępne dla wszystkich — stąd pomysł stworzenia prostej w użyciu aplikacji, która pozwala na przeprowadzenie testu bez wychodzenia z domu.

Założenia projektu

Firma przyznaje, że przygotowane przez uczestników propozycje skupiały się na prostym i czytelnym interfejsie, tak, żeby aplikacja była łatwa w użyciu także dla osób niekorzystających z nowych technologii na co dzień. Istotny był także niski koszt utrzymania i możliwość skalowania, co spowodowane jest tym, że celem Fundacji jest dotarcie do jak największej grupy rodziców i opiekunów, a także lekarzy rodzinnych i innych specjalistów.

